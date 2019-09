Les Nationals distancent (un peu) les Brewers

En vertu d’un gain de 7 à 2 contre les Phillies de Philadelphie, lundi soir à Washington, les Nationals ont maintenant une petite avance d’un demi-match sur les Brewers de Milwaukee dans la course au meilleur deuxième dans la Ligue nationale.

Les deux formations ont le même nombre de victoires, soit 86, mais les représentants de la capitale américaine ont une défaite de moins que leurs rivaux. Les Brewers n’étaient d’ailleurs pas en action, lundi.

Dans l’affrontement contre les Phillies, les Nationals se sont rapidement forgé une avance de 3 à 0, grâce à des circuits en solo d’Adam Eaton, Yan Gomes et Trea Turner.

Anthony Rendon a également eu son mot à dire, lui qui a produit deux points.

Sur la butte, Patrick Corbin (14-7) a donné seulement un point, trois coups sûrs et quatre passes gratuites en six manches de travail. Il a également retiré six adversaires sur des prises. Pour sa part, la défaite a été encaissée par Zach Eflin (9-13), qui était en poste pour les cinq premiers points des Nationals.

La quatrième manche coule les Red Sox

À St. Petersburg, les Red Sox de Boston ont donné six points aux Rays de Tampa Bay en quatrième manche et ils ont baissé pavillon 7 à 4.

Œuvrant au début de la manche fatidique, l’artilleur Jhoulys Chacin (3-12) a d’abord permis à Ji-Man Choi d’expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que deux joueurs des Rays étaient sur les sentiers. Deux frappeurs plus tard, Brandon Lowe a frappé un circuit en solo, ce qui a mis fin à la soirée de boulot de Chacin. Son remplaçant, Bobby Poyner n’a pas fait mieux, permettant à Willy Adames d’atteindre la marque des 20 longues balles pour la première fois de sa carrière.

Les visiteurs n’ont jamais été en mesure de s’en remettre par la suite.

La victoire a été ajoutée à la fiche d’Austin Pruitt (3-0) et le releveur Colin Poche a obtenu son deuxième sauvetage de la présente campagne.