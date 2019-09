Le chantier des Islanders commence

Les Islanders de New York ont annoncé lundi le début de la construction officielle de leur futur domicile, le Belmont Park Arena, qui, espèrent-ils, ouvrira ses portes en 2021.

En présence du gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, et du commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, et de joueurs du club, le co-propriétaire de la concession, Jon Ledecky, a évidemment parlé d’une grande journée dans l’histoire de son organisation.

«On ne peut déjà plus attendre que la dernière poutre soit installée et que le tableau indicateur soit hissé. Et nous sommes impatients d’assister à la première mise au jeu pour le début de la saison 2021-2022, a-t-il affirmé peu avant la première pelletée de terre réalisée entre autres par le directeur général Lou Lamoriello, l’entraîneur-chef Barry Trotz et le capitaine Anders Lee.

«Merci Elmont [la ville où l’amphithéâtre sera situé], cet aréna fera un long bout de chemin en tant que catalyseur de l’économie.»

De l’espace à combler

Le projet de 1,3 milliard $ dans lequel sont notamment impliqués les propriétaires des Islanders et des Mets de New York prévoit la mise en place d’un édifice de 19 000 sièges environ, ainsi que d’un hôtel de 250 chambres. Un espace de 350 000 pieds carrés sera aussi consacré au commerce de détail.

«Cela maximisera le potentiel du site et ramènera les Islanders à l’endroit où ils doivent être. C’est exactement ce que les gens d’ici méritent, a déclaré Cuomo pendant la cérémonie. Ils sont plus qu’une formation de hockey : ils constituent l’identité de Long Island.»

En décembre 2017, le club de hockey avait obtenu les droits de développer le site du Belmont Park, célèbre pour la présentation d’une course hippique faisant partie de la Triple Couronne. Sa candidature avait d’ailleurs été préférée à celle du New York City FC.

Tout comme ce fut le cas la saison dernière, les Islanders disputeront des matchs locaux au Barclays Center et au Nassau Coliseum en 2019-2020. Aussi, Bettman a précisé lundi que 28 parties du calendrier régulier se dérouleront à Long Island.

«Les gouverneurs en ont fait une priorité, me rappelant l’importance d’amorcer la transition pour un retour des Islanders à Long Island le plus tôt possible. Sachant cela et en ayant confiance en la direction pour chacune des étapes à venir, je vous annonce que les Islanders joueront sept matchs de plus [qu’initialement prévu] ici», a émis Bettman.

Lors de la dernière campagne, les Insulaires ont attiré en moyenne 12 442 personnes par rencontre à la maison, le pire total de la LNH.