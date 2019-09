En subissant une défaite de 2-1 à Los Angeles face au Galaxy, samedi, l’Impact s’est éloigné davantage d’une place en séries de la MLS.

À LIRE AUSSI | L'Impact dominé par Zlatan et le Galaxy

Les hommes de Wilmer Cabrera devront impérativement remporter leurs deux derniers matchs dans le circuit Garber tout en souhaitant des défaites de la Nouvelle-Angleterre, Chicago et Orlando pour espérer y participer.

Selon notre analyste Vincent Destouches, nul doute que la direction de l’équipe a choisi de concentrer ses efforts sur la finale du championnat canadien qui se terminera ce mercredi à Toronto.

«Pour moi, la priorité, c’est le championnat canadien. À un moment donné, il faut choisir et je suis à l’aise avec leur décision», a précisé Destouches à l’émission Les Partants, lundi.

D’ailleurs, l’absence d’Ignacio Piatti contre le Galaxy était justifiée selon lui.

«Piatti, ce n’est pas un extraterrestre! Ils ont déjà joué gros en le faisant jouer deux fois de suite en quatre jours compte tenu de ses nombreuses blessures cette saison.»

L’Impact a voyagé sur des lignes commerciales vers la Californie ce qui était un argument de plus pour donner un répit à Nacho selon Destouches.

«Ce sont des conditions atroces pour récupérer pour des athlètes professionnels et tu as un match de championnat à disputer mercredi. On attend toujours un sauveur avec l’Impact! Il n’y en a pas un qui va arriver et qui va sauver la saison. C’est trop tard!»

Voyez l’entrevue complète de Vincent Destouches dans la vidéo ci-dessus.