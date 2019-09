Jakob Pelletier de retour dans la LHJMQ avec un contrat

Les Flames de Calgary ont annoncé avoir retranché l’attaquant québécois Jakob Pelletier, lundi.

Le premier choix (26e au total) de la formation albertaine au dernier encan amateur de la Ligue nationale de hockey rejoindra les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et il ne revient pas dans les Maritimes avec les poches vides.

En effet, les Flames lui ont consenti sa première entente professionnelle, soit un contrat d’entrée dans la Ligne nationale de hockey, dont les détails financiers n’ont pas été révélés.

Pelletier a disputé deux matchs préparatoires avec les Flames, n'obtenant aucun point et décochant deux tirs au but. L’an passé dans la LHJMQ, l’athlète de 18 ans a amassé 39 buts et 50 mentions d’aide pour 89 points en 65 parties.

En plus de Pelletier, les Flames ont indiqué avoir libéré l’attaquant Alexandre Grenier, qui avait obtenu un essai professionnel. Celui qui a porté les couleurs du Rocket de Laval en 2018-2019 devra se trouver une nouvelle équipe pour poursuivre son aventure dans le hockey professionnel.