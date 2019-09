«Ils se sont débarrassés de moi» - Kevin Hayes

Même s’il se dit heureux avec les Flyers de Philadelphie, Kevin Hayes espère tout de même que les Rangers de New York regretteront de s’être départi de ses services.

«Ils ont choisi de se débarrasser de moi et de [Jimmy] Vesey. C’est leur décision, a-t-il affirmé au site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Je suis sûr que cela va revenir les hanter. Nous verrons.»

«Il y a un an, je demandais certaines choses aux Rangers et ils ont refusé. Nous nous sommes donc séparés en février. J’adore ma situation en ce moment et je suis content de jouer avec mes coéquipiers.»

Échangé aux Jets de Winnipeg le 25 février, Hayes est ensuite passé aux Flyers le 3 juin. Après avoir connu sa campagne la plus productive en carrière avec 55 points, dont 19 buts, il a signé une entente de sept ans et 50 millions $ avec la troupe de Philadelphie.

Vesey a pour sa part été échangé aux Sabres de Buffalo le 1er juillet.

Hayes a déjà malmené son ancienne équipe, marquant un but dans un gain de 4-1 des Flyers contre les Rangers, samedi dans un match préparatoire.

En plus de croire aux chances des Flyers en 2018-2019, Hayes est aussi heureux d’avoir enfin un peu de stabilité.

«Mon contrat le plus long à New York a été de deux ans, a-t-il expliqué. Au cours des trois dernières années, j’étais un appât pour un échange.»

Très actifs

Les Rangers n’ont pas seulement laissé partir des joueurs dernièrement. Ils se sont aussi entendus avec l’attaquant vedette Artemi Panarin le 1er juillet, lui faisant signer un contrat de sept ans, d’une valeur de 81,5 millions $.

Ils ont également obtenu le défenseur Jacob Trouba des Jets de Winnipeg en retour d’un choix de premier tour et de Neal Pionk.

«Je ne sais pas si ce sont de bons ou de mauvais changements, mais ce sont des changements, j’imagine, a dit Hayes. Ce seront [les médias] qui décideront. Je ne souhaite rien de mal [aux Rangers]. J’ai adoré mon passage avec eux et je suis content de ma situation en ce moment.»