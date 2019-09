Golovkin veut «faire d'énormes combats» pour mieux oublier Alvarez

Le Kazakh Gennady Golovkin, qui espérait en vain une revanche face à son rival «Canelo» Alvarez, assure avoir tourné la page, désormais pleinement concentré sur le combat du 5 octobre face à l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko pour la réunification des ceintures IBF et WBO vacantes.

«Je veux boxer. Je suis un combattant, je veux faire d'énormes combats», a déclaré très déterminé Golovkin, à une poignée de journalistes invités à le rencontrer lundi à Los Angeles, dont l'AFP.

Le boxeur de 37 ans, renouera pour l'occasion avec le ring du Madison Square Garden à New York où il a déjà remporté six combats, dont le dernier le 8 juin contre le Canadien Steve Rolls dès la 4e reprise.

«GGG» y avait fait son retour après l'énorme désillusion subie en 2018 à Las Vegas contre le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez qui lui avait ravi ses titres WBC et WBA.

Golovkin, qui se préparait à retrouver une troisième fois «Canelo», après un nul concédé en 2017, pour laver l'affront, a dû se faire une raison. Le Mexicain a préféré se lancer un autre défi en grimpant de deux catégories pour combattre le Russe Sergey Kovalev, champion WBO des mi-lourds, le 2 novembre à Las Vegas.

«Je n'y pense plus. Je ne veux plus en parler. Nous avions un contrat, nous étions censés combattre le 14 septembre et il s'est juste enfui», a dit Golovkin.

Ironie du sort, c'est la ceinture IBF laissée vacante par Alvarez qu'il convoitera, puisque le Mexicain, qui devait également combattre Derevyanchenko, ne l'a pas fait.

«Je me fiche de savoir à qui (cette ceinture) a été retirée», a-t-il assuré.

Celui qui compte 39 victoires, une défaite et un nul, est désormais entraîné par Johnathon Banks - un disciple du légendaire Emanuel Steward qui coacha Thomas Hearns -, pour qui Golovkin a dans ses gants d'autres atouts que le redoutable punch pour lequel il s'est fait un nom et un palmarès.

«Ce que je veux lui apporter c'est le sens du rythme, du déplacement qui répond plus à une stratégie. Il a ces qualités en lui, je veux qu'il les développe», a-t-il expliqué.