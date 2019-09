À TVA Sports: qui remportera la coupe Laver?

La Coupe Laver connaîtra son dénouement, dimanche, alors qu'Équipe Europe et Équipe Monde se disputeront les honneurs de la compétition, à Genève, en Suisse.

En ce moment, le pointage est de 8-7 pour Équipe Monde. Trois matchs de simple et un duel de double sont à l'horaire; chaque gain donnera trois points à l'équipe qui triomphera. L'équipe qui atteindra 13 points en premier l'emportera.

Tous les matchs sont diffusés sur les ondes de TVA Sports.

Équipe Europe a subi un dur coup en début de journée alors que l'Espagnol Rafael Nadal a dû déclarer forfait pour cette dernière journée, en raison d'une inflammation de la main gauche. Le «Taureau de Manacor» avait défait le Canadien Milos Raonic, la veille.

Le premier match a opposé le Suisse Roger Federer et le Grec Stefanos Tsitsipas aux Américains Jack Sock et John Isner. Ces derniers se sont imposés 5-7, 6-4 et 10-8.

Puis, l'Autrichien Dominic Thiem croisera le fer avec l'Américain Taylor Fritz. Ce dernier remplacera l'Australien Nick Kyrgios, qui devait initialement prendre part au match, mais qui est blessé à une épaule.

S'en suivra d'un duel entre Federer et Isner.

Puis, la dernière rencontre opposera l'Allemand Alexander Zverev à Raonic.