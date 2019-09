Ça se corse dans la Nationale

En vertu d’une victoire de 4 à 3 sur les Pirates de Pittsburgh et d’une défaite des Nationals de Washington, les Brewers se sont rapprochés de la tête dans la course du meilleur deuxième dans la Ligue nationale, dimanche, à Milwaukee.

Les Brewers (86-70) n’ont plus de retard sur les Nationals (85-69), mais sont toujours coincés au deuxième échelon de cette course, puisqu’ils ont disputé une rencontre de plus que leurs rivaux.

Dans l’affrontement contre les Pirates, la formation de Milwaukee avait un match parfait jusqu’en début de septième manche, mais un simple de Bryan Reynolds est venu tout bousiller.

Lors de leur tour au bâton suivant, les visiteurs ont inscrit trois points, grâce à des frappes de Melky Cabrera et Cole Tucker. Cela n’a finalement pas été suffisant pour rattraper les Brewers, qui avaient déjà produit quatre points. Ceux-ci ont été inscrits par des longues balles d’Orlando Arcia et Eric Thames (deux fois).

Gio Gonzalev (3-2) a vu la victoire être ajoutée à sa fiche, tandis que Trevor Williams (7-8) a été crédité de la défaite. Le spécialiste des fins de match Josh Hader a réussi son 35e sauvetage en 2019.

De leur côté, les Nationals ont baissé pavillon 5 à 3 contre les Marlins à Miami.

C’est en septième manche que les vainqueurs ont pris leur erre d’aller avec sept points produits. Austin Dean a frappé un circuit en solo, Jon Berti un double et Starlin Castro un triple. Le dernier avait préalablement inscrit l’autre point des Marlins avec un ballon-sacrifice en première manche.

La victoire est allée au lanceur Jarlin Garcia (4-2) et Jeff Brigham a obtenu le premier sauvetage de sa jeune carrière dans les majeurs. C’est l’artilleur Wander Suero (6-9) qui a encaissé le revers.

Les Cardinals complètent le balayage et se qualifient pour les séries

À Chicago, les Cardinals de St. Louis ont inscrit deux points en neuvième et ont battu les Cubs au compte de 3 à 2, ce qui leur a permis d’accéder aux séries éliminatoires.

Ce gain a aussi permis à l’équipe du Missouri de balayer la série de quatre parties entre les deux formations. Pour leur part, les Cubs (82-74) se retrouvent maintenant à quatre matchs des Brewers et du dernier rang donnant accès au baseball qui se joue en octobre.

C’est un effort combiné de Dexter Fowler et Paul Goldschmidt qui a permis aux Cardinals (89-67) de l’emporter dans la dernière manche. Le premier a réussi un ballon-sacrifice pour créer l’égalité et le second a frappé un double qui a poussé Tommy Edman à la plaque.

Le releveur Andrew Miller a ensuite muselé les Cubs et a ainsi obtenu son sixième sauvetage de la présente campagne.

Tyler Webb (2-1) a obtenu la victoire et Yu Darvish (6-8) a encaissé la défaite.