RSEQ: une première victoire pour les Stingers?

Les Stingers de l'Université Concordia tenteront de remporter une première victoire cette saison alors qu'ils affronteront à domicile le Vert & Or de l'Université Sherbrooke, samedi.

La rencontre sera présentée à TVA Sports, dès 12h30.

Les Stingers n'ont toujours pas goûté à l'ivresse de la victoire en trois duels, étant défaits par les Carabins de l'Université de Montréal (10-3), la formation de l'Université McGill (40-14) et le Rouge et Or de l'Université Laval (41-6).

De son côté, le Vert & Or a lui aussi été défait par les Carabins et le Rouge et Or, mais ont difficilement vaincu McGill, 16-14.

Les deux formations sont toutefois les deux pires offensives du RSEQ, n'ayant marqué que 23 (Stingers) et 35 (Vert & Or) points en trois duels cette saison.