Les Sabres l’emportent dans les derniers instants

Victor Olofsson a brisé une égalité de 3 à 3 avec moins de trois minutes à faire, ce qui a permis aux Sabres de battre les Maple Leafs de Toronto 5 à 3, samedi soir, dans un match préparatoire à Buffalo.

Il s’agissait de la deuxième réussite du Suédois de 24 ans, puisqu’il avait profité d’un avantage numérique en deuxième période pour faire bouger les cordages. Après le second but d’Olofsson, C.J. Smith a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert. Jimmy Vesey et Sam Reinhart ont aussi inscrit des buts pour les Sabres.

La réplique des Torontois est venue des bâtons de John Tavares, Pierre Engvall et Trevor Moore.

Les Flyers dominent

Les Flyers n’ont jamais réellement été inquiétés par les Rangers de New York et l’ont emporté 4 à 1, samedi soir, dans un match préparatoire présenté à Philadelphie.

L’équipe de la Pennsylvanie a largement dominé son adversaire, notamment au chapitre des tirs au but, alors qu’elle en a obtenu 40 contre seulement 19.

Jakub Voracek a été la grande vedette offensive des gagnants avec un but et deux mentions d’aide. James van Riemsdyk, Kevin Hayes et Carsen Twarynski ont également touché la cible. Pour sa part, Claude Giroux a fourni deux mentions d’aide.

Disputant les deux premières périodes, le gardien Carter Hart a stoppé les 11 tirs que les Rangers ont dirigés contre son filet. De son côté, Jean-François Bérubé a été déjoué par Nick Jones, ce qui a permis aux Blue Shirts d’éviter le blanchissage.

Mats Zuccarello se charge de l’Avalanche

À Saint Paul, Mats Zuccarello a amassé trois points, dont le but gagnant, et le Wild du Minnesota est venu à bout de l’Avalanche du Colorado au compte de 4 à 3.

En milieu de troisième période, l’attaquant norvégien a filé seul devant le gardien Pavel Francouz et l’a déjoué d’une magnifique feinte. Il s’agissait de sa première réussite dans l’uniforme du Wild, lui qui a été embauché comme joueur autonome en juillet dernier.

Zuccarello a également fourni des passes décisives sur les réussites de Jason Zucker et Eric Staal. Matt Dumba a été l’autre marqueur pour les vainqueurs, tandis que Ty Lewis, Jayson Megna et Conor Timmins ont touché la cible pour l’Avalanche.