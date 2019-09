«On voit vraiment une différence» - Luc Robitaille

Les Kings de Los Angeles ont terminé au tout dernier rang de l'Association de l'Ouest la saison dernière et ils n'ont pas l'intention que cela se reproduise.

«Tu as toujours des attentes supérieures, nous avons plusieurs jeunes qui ont démontré beaucoup de vitesse depuis le début du camp d'entraînement, mais nous allons être patients avec nos jeunes, a dit le président Luc Robitaille, vendredi, lors de l'émission JiC à TVA Sports.

«Nous nous attendons surtout à des meilleures saisons de nos vétérans. Jonathan Quick, Dustin Brown et Jeff Carter ont été blessés, Anze Kopitar a eu une mauvaise saison. Nous croyons qu'ils joueront mieux cette année.»

Pour diriger cette «nouvelle» équipe, les Kings ont d'ailleurs jeté leur dévolu sur l'entraîneur-chef Todd McLellan au cours de l'été.

«Nous allons faire plus d'échec-avant et nos gars vont patiner, a dit Robitaille pour expliquer l'embauche de l'ancien pilote des Red Wings de Detroit, des Sharks de San Jose et des Oilers d'Edmonton.

«Nous devons donc lui amener des jeunes joueurs qui patinent. Nous avons juste joué trois matchs préparatoires jusqu'à présent, mais déjà, nous voyons vraiment une différence avec la façon dont nous jouons.»

