MLS : un autre joueur sous supervision pour dopage

Après Brent Kallman suspendu 10 matchs la veille pour dopage, l’attaquant du Los Angeles City FC Adama Diomande a choisi de se rapporter lui-même au programme d’abus de substances et de santé comportementale de la Major League Soccer (MLS), vendredi.

Diomande, 29 ans, sera maintenant pris en charge par les docteurs de la Ligue et ne pourra participer aux matchs, entraînements et activités de son club avant d’avoir complété ce programme et été blanchi par les officiels.

Le Norvégien a récolté 10 buts et cinq passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.

Kallman, un joueur du Minnesota United FC, a été suspendu jeudi pour avoir violé la politique antidopage de la MLS.