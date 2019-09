L’Armada surprend les Huskies à domicile

Après avoir dominé la Ligue de hockey junior majeur du Québec et obtenu la première Coupe Memorial de leur histoire la saison dernière, les Huskies ont trébuché à leur premier match de la nouvelle campagne, jeudi soir à Rouyn-Noranda, où ils se sont inclinés 5 à 4 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Trois buts sans réplique au troisième vingt ont permis aux visiteurs de l’emporter. C’est Blake Richardson qui a fait la différence en déjouant Zachary Émond avec 71 secondes à faire au temps réglementaire.

Le vétéran Tyler Hinam a connu un fort match du côté de l’équipe locale en inscrivant deux buts et en obtenant une mention d’aide. Du côté de l’Armada, Benjamin Corbeil a récolté un but et deux aides.

Soir de première

Il s’agissait du premier match de la saison dans la LHJMQ. Les Huskies en ont profité pour hisser au plafond de l’Aréna Iamgold leurs bannières de champions de la Coupe du Président, de la Coupe Memorial et du Trophée Jean-Rougeau, obtenues au printemps dernier, au cours d’une cérémonie d’avant-match.

William Cyr, un ancien joueur des Huskies qui évolue aujourd’hui avec l’Armada, a été invité à rejoindre l’équipe locale pour ce moment de célébration. Cyr avait disputé 47 matchs avec les Huskies la saison dernière avant d’être échangé à l’Armada.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur grâce au but de Corbeil dans la septième minute de jeu. Hinam a nivelé les chances moins de cinq minutes plus tard.

Après que Miguel Tourigny eut redonné les devants à l’Armada, les Huskies ont marqué trois buts sans réplique. Des réussites de Yaroslav Likhachev, Simon Pinard et Richardson ont ensuite permis aux visiteurs de soutirer la victoire.

Émond a été fort occupé devant la cage des Huskies, où il a fait face à 45 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Émile Samson a repoussé 28 des 32 tirs reçus.