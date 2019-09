En feu, Jack Hughes se paie Henrik Lundqvist!

Auteur de deux buts à son premier match préparatoire, le surdoué Jack Hughes a repris là où il a laissé, vendredi soir, contre les Rangers de New York.

L’attaquant des Devils du New Jersey a filé en échappée pour déjouer le gardien Henrik Lundqvist dès la 34e seconde du match, dans une victoire de 4-2.

À voir dans la vidéo ci-dessus!

L'attaquant Taylor Hall effectuait quant à lui un retour attendu après une absence de neuf mois. Il a été le meilleur des siens grâce à sa récolte d’un but et d’une aide. Sa blessure à un genou l’avait forcé à manquer les deux tiers de la dernière saison après avoir remporté le trophée Hart l’année précédente.

Blake Coleman en a ensuite ajouté avant la fin du premier vingt. P.K. Subban a obtenu son premier point en matchs présaison avec les Devils, un peu plus tard dans le match. Chez les Rangers, Brett Howden a récolté un but et une aide.

Toronto ne donne rien aux Sabres

À Toronto, les Maple Leafs ont blanchi les Sabres de Buffalo 3 à 0, notamment grâce à deux points des attaquants Auston Matthews et Andreas Johnsson.

Johnsson a été le premier à marquer, lorsqu’il a déjoué le gardien Linus Ullmark au premier engagement. Le suivant est venu de Matthews, grâce à son troisième but du calendrier préparatoire. Sa réussite a été bien orchestrée par William Nylander, qui a contourné le filet avant de passer à Matthews dans l’enclave.

Matt Read a concrétisé la victoire, aidé de Rasmus Sandin au milieu de la troisième période. Frederik Andersen et Michael Hutchinson se sont partagé le blanchissage.

Tampa Bay débloque enfin

Le Lightning de Tampa Bay a remporté son premier match hors-concours de la saison en battant les Predators de Nashville 3 à 1.

Les joueurs du Lightning ont pris du temps à se mettre en marche, eux qui n’avaient pas marqué le moindre but en deux rencontres préparatoires. Ce sont les Predators qui ont pourtant ouvert la marque grâce à Calle Jarnkrok. Nick Bonino et Kyle Turris ont récolté les aides.

Le Russe Alexander Volkov a finalement délivré Tampa Bay en troisième période avant de voir son compatriote Nikita Kucherov l’imiter deux fois, dont une fois dans un filet désert. Ondrej Palat a obtenu une aide sur les deux filets de Kucherov.

Curtis McElhinney a gardé les buts pendant toute la rencontre. Il a stoppé 31 des 32 rondelles dirigées vers son filet. Son vis-à-vis Juuse Saros a quant à lui arrêté 29 lancers.