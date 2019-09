Cette semaine dans l’univers de la WWE : la WWE a un nouveau roi

Publié aujourd'hui à 12h11

Le tournoi King of the Ring est terminé et la WWE a un nouveau roi en Baron Corbin, le premier depuis Wade Barrett en 2015.

Je dois avouer que plusieurs choses dans le tournoi m’ont surpris. Évidemment, les performances de Baron Corbin viennent en tête de liste. Plus particulièrement ses matchs contre Cedric Alexander, le combat triple menace contre Samoa Joe et Ricochet et bien sûr la finale contre Chad Gable. Vous y voyez un dénominateur commun? Moi aussi. En effet, dans ces trois combats, Corbin affrontait des lutteurs très talentueux, capables de mener le match d’un bout à l’autre. Néanmoins, Corbin a démontré qu’il pouvait suivre la parade et de bien paraître. Maintenant, il devra démontrer qu’il est plus qu’un personnage et qu’il peut avoir ce genre de matchs avec des lutteurs de moins fort calibre.

Un excellent tournoi

Par contre, Corbin n’est pas le seul à avoir eu de bons combats dans le tournoi. Dans une ère où on a facilement accès aux plus grands tournois de lutte au monde comme la Battle of Los Angeles de la PWG, le Super J-Cup et le GI Climax de New Japan, le King of the Ring, bien qu’il n’était pas au niveau de ces tournois, a livré la marchandise et a probablement été le meilleur tournoi depuis des années à la WWE, si on ne compte pas ceux produits à NXT.

Cesaro c. Samoa Joe, Cedric Alexander c. Drew McIntyre, Ricochet c. Sami Zayn, Ali c. Buddy Murphy, Apollo Crews c. Andrade, Chad Gable c. Andrade et Samoa Joe c. Ricochet ont tous été de bons matchs. Certains ont été excellents même. Si seulement la WWE pouvait réaliser qu’elle a du talent capable d’offrir des matchs comme ceux qu’on voit ailleurs dans d’autres compagnies de lutte, ce serait formidable.

Que se passe-t-il avec Cedric Alexander?

Cela dit, malgré ses excellentes performances dans le tournoi, je ne comprends pas comment on peut dévaloriser quelqu’un comme Alexander. Chez lui, à Charlotte en Caroline du Nord, AJ Styles l’a défait en moins de cinq minutes. Le lendemain, non seulement Alexander a perdu le match pour son équipe, mais il s’est aussi fait planter par l’OC après le combat. Et les amateurs sont censés avoir de la sympathie pour le gars? Des babyfaces que tu fais perdre et qui deviennent encore plus populaires avec la foule sont une denrée rare dans l’histoire de la lutte. Ça te prend le bon angle et il faut que ce soit fait de la bonne manière. Je pense notamment à Mikey Whipwreck à la ECW et plus récemment, Daniel Bryan à la WWE.

La WWE devra revoir sa façon de produire des babyfaces, car son succès est assez mitigé à ce niveau. En attendant, ils ont réussi à rendre Baron Corbin intéressant. Preuve qu’ils peuvent encore faire de bonnes choses!

Première de NXT : un franc succès

J’ai visionné la première émission de la nouvelle ère de NXT, alors que la première heure était diffusée sur le USA Network et la seconde, sur le WWE Network. Au Canada, on n’avait droit qu’à la deuxième heure et l’émission complète le jeudi soir. Ce sera aussi comme ça la semaine prochaine tandis qu’à partir du 2 octobre, lorsque NXT sera à 100% sur USA, la seule façon de voir les deux heures sera le jeudi.

L’émission était très bonne. J’ai trouvé qu’on avait eu de l’audace de débuter avec un match de femmes et le pari a été payant. Ce fut un excellent match comme on en voit trop peu souvent dans la division féminine de la WWE si tu ne t’appelles par Becky, Charlotte, Sasha ou Bayley. J’ai aussi aimé qu’on présente dans la première heure un « squash », un match qui ne dure que quelques secondes pour établir un lutteur, dans ce cas-ci, Cameron Grimes, l’ancien Trevor Lee. J’ai aussi aimé qu’on présente quelques vignettes afin que les nouveaux amateurs puissent se familiariser avec les lutteurs. La première heure, la plus importante des deux, s’est bien terminée avec un changement de titre, toujours quelque chose d’excitant à regarder. On a exposé quelque peu Velveteen Dream, mais son charisme et sa présence ont compensé. Mais clairement, il n’est pas encore rendu au niveau que bien des gens le voit. Finalement, ce que je prédis depuis des mois maintenant est enfin arrivé alors que les quatre titres sont autour de la taille de l’Undisputed Era, clairement les vedettes du show mis à part les filles. Roderick Strong a offert une solide performance et la première heure a vraiment bien passé.

Xia Li, pas d’affaire là!

Pour sa part, la deuxième heure a été en dents de scie. Parlons tout de suite de ce qui a moins bien fonctionné. Xia Li. Ma foi. Elle n’est pas prête. J’avais été surpris de la voir sur l’émission et elle m’a donné raison. Il y a bien plus talentueux en Floride qu’elle. Je suis ausi mi-figue mi-raisin sur la finale entre Matt Riddle et Kallian Dain et de la bataille générale à la toute fin du match. J’ai l’impression que c’était juste une façon de mettre tout le monde à l’écran, ce qui n’était pas nécessaire puisque cette heure-là n’était diffusée que sur le WWE Network. J’aurais préféré un autre type de match entre les deux. Quoiqu’il en soit, il y a eu du positif. Pete Dunne et Arturo Ruas ont eu un bon combat. J’avais bien aimé Ruas quand je l’avais vu en Floride en juin dernier et je crois qu’il y a quelque chose à faire avec lui.

C’était la semaine des retours à la WWE avec le retour de Luke Harper à Clash of Champions, celui de Rusev à Raw et peut-être le plus inattendu de tous, celui de Lio Rush à NXT, alors qu’il a affronté Oney Lorcan dans ce qui fut le deuxième meilleur match de l’émission. Le match était pour déterminer l’aspirant numéro un du titre mi-lourd, normalement défendu à 205 Live. Mais clairement, l’avenir de 205 Live va passer par NXT et je ne serais pas surpris de voir l’émission disparaitre complètement si ce n’est pas en octobre, d’ici la fin de l’année.

Les cotes d’écoute ont aussi été impressionnantes avec plus d’un million d’amateurs pour la première heure sur USA. Bref, une belle entrée en matière pour NXT, mais le vrai test sera la semaine prochaine et encore plus dans deux semaines. La semaine prochaine nous permettra de savoir si les gens étaient aussi nombreux à l’écoute parce qu’il s’agissait de la première. On sait qu’une première, peu importe l’émission, va généralement attirer davantage. Dans deux semaines, face à la première d’AEW sur TNT, la confrontation nous dira à quel point ce sera le début d’une nouvelle guerre, celle des mercredis soirs...aux États-Unis à tout le moins.

Matchs de la semaine

Candice LaRae c. Io Shirai c. Bianca Belair c. Mia Yim Becky Lynch c. Sasha Banks Lio Rush c. Oney Lorcan

Vidéo de la semaine

Le meilleur match du PPV, Becky c. Sasha

Résultats rapides

Charlotte, Caroline du Nord

Le champion mi-lourd Drew Gulak a battu Humerto Carrillo et Lince Dorado

Le champion des États-Unis AJ Styles a défait Cedric Alexander

Robert Roode et Dolph Ziggler ont vaincu les champions par équipe de Raw Seth Rollins et Braun Strowman pour remporter les titres

La championne de SmackDown Bayley a battu Charlotte Flair

Le Revival a défait les champions par équipe de SmackDown Le New Day pour remporter les titres

Les championnes par équipe Alexa Bliss et Nikki Cross ont vaincu Fire et Desire

Le champion Intercontinental Shinsuke Nakamura, acc. par Sami Zayn a battu Le Miz

Sasha Banks a défait la championne féminine de Raw Becky Lynch par disqualification

Le champion de la WWE Kofi Kingston a vaincu Randy Orton

Erick Rowan a battu Roman Reigns dans un match sans disqualification

Le champion Universel Seth Rollins a défait Braun Strowman

Vidéo de la semaine

Le titre 24/7 est (re) devenu n’importe quoi

Résultats rapides

Knoxville, Tennessee

AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson ont battu Cedric Alexander et les Vikings

Barn Corbin a défait Chad Gable pour remporter le tournoi King of the Ring

Ricochet a vaincu Mike Kanellis

Rusev a battu Mike Kanellis

Rey Mysterio a défait Cesaro

Sasha Banks et Bayley ont vaincu Alexa Bliss et Nikki Cross

Lacey Evans a battu Dana Brooke

Seth Rollins a défait Robert Roode, acc. par Dolph Ziggler par disqualification

Vidéo de la semaine

Kevin Owens poursuit Shane McMahon

Résultats rapides

Atlanta, Georgie

Le New Day a battu Randy Orton et le Revival

Shinsuke Nakamura, acc. par Sami Zayn a défait Ali

Charlotte Flair a vaincu Sasha Banks, acc. par Bayley par disqualification

Heavy Machinery a battu l’Équipe B

Vidéo de la semaine

Excellent match pour débuter la nouvelle ère de NXT

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Candice LeRae a battu Io Shirai, Mia Yim et Bianca Belair pour devenir l’aspirante numéro un au titre féminin de NXT

Cameron Grimes a défait Sean Maluta

Roderick Strong a vaincu le champion Nord-Américain Velveteen Dream pour remporter le titre

Pete Dunne a battu Arturo Ruas

Xia Li a défait Aliyah

Lio Rush a vaincu Oney Lorcan pour devenir l’aspirant au titre mi-lourd

Le combat de rue entre Matt Riddle et Killian Dain n’a pas fait de vainqueur

Vidéo de la semaine

J’aime bien ce Lince Dorado

Résultats rapides

Atlanta, Georgie

Lince Dorado a battu Ariya Daivari

Jack Gallagher a défait Bryan Kendrick, acc. par Akira Tozawa par disqualification

Tony Nese a vaincu Oney Lorcan

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine

Résultats rapides

Cardiff, Pays de Galles

Travis Banks a battu Tyson T-Bone

Rhea Ripley a défait Debbie Keitel

Joseph Conners a vaincu Kenny Williams.

Kassius Ohno a battu Sid Scala

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

