Un joueur de la MLS suspendu pour dopage

Le défenseur du Minnesota United FC Brent Kallman a écopé jeudi d’une suspension de 10 matchs en raison d’une violation à la politique antidopage de la Major League Soccer (MLS).

De plus, le fautif devra assumer une amende équivalant à 20 % de son salaire annuel. Ainsi, il ratera les quatre derniers affrontements de la saison des siens, tout comme la totalité des séries éliminatoires. Le reste de la pénalité sera purgé au début de la prochaine campagne.

«J’assume la responsabilité des résultats de mes tests. [...] Durant l’été, j’éprouvais des ennuis avec les blessures et d’autres problèmes de santé. Au lieu de compter sur notre personnel médical et nos responsables de la performance comme j’aurais dû le faire, j’ai commencé à utiliser un produit qui, pensais-je, allait m’aider à revenir en pleine forme plus rapidement», a déclaré Kallman sur son compte Instagram.

«Je prends le blâme pour cette décision imprudente et égoïste. [...] À ma famille, mes amis, mes partisans, mes coéquipiers, mes entraîneurs et tous ceux étant concernés par cela, je m’excuse sincèrement pour cette erreur.»

L’athlète de 28 ans a disputé 16 parties de la MLS cette année, mais aucune depuis le 1er septembre.