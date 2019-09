Un beau pactole pour Thomas Chabot

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot a signé jeudi une prolongation contractuelle de huit ans et de 64 millions $.

L’athlète de 22 ans touchera 7 millions $ au cours de la campagne 2020-2021 et autant durant la suivante. La rémunération sera de 4 millions $ en 2022-2023, mais passera à 10 millions $ pour chacune des trois années suivantes. Pour la saison qui s’en vient, l’ancien des Sea Dogs de Saint John dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec obtiendra 832 500 $ en salaire de base, tel que prévu par son pacte d’entrée.

«Thomas est un athlète remarquable et un coéquipier exceptionnel, qui a un impact autant sur la glace qu'à l'extérieur de la patinoire. Il est ce type de joueur qui sera indispensable au sein d'une équipe qui aspire à un championnat dans la Ligue nationale de hockey [LNH], a commenté dans un communiqué le directeur général du club, Pierre Dorion. Il est un joueur d'élite qui transporte la rondelle avec aisance et, avec sa vitesse et sa détermination, il est devenu une vedette dans la LNH.»

«Nous sommes convaincus que Thomas aura un impact significatif chez les Sénateurs d'Ottawa. La formation deviendra très compétitive au cours des saisons à venir et nous sommes extrêmement ravis de voir que Thomas continuera à faire partie intégrante des succès futurs de l'équipe. Aujourd'hui est un grand jour pour notre concession.»

Chabot a excellé en 2018-2019, totalisant 14 buts et 41 mentions d’aide pour 55 points en 70 rencontres. Utilisé en moyenne 24 min 17 s par match, il a conservé un différentiel de -12.

Le Québécois a été un choix de premier tour, le 18e en tout, des «Sens» en 2015.