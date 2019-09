Mikko Rantanen: l'Avalanche ne veut pas imiter les Maple Leafs

Pas question pour l'Avalanche du Colorado d'octoyer à Mikko Rantanen un contrat semblable à celui offert à Mitch Marner par les Maple Leafs de Toronto, a rapporté le journaliste Pierre Lebrun du site The Athletic, jeudi.

L'agent de Rantanen, Mike Liut, estime que son client mérite un pacte comme celui paraphé par Marner la semaine dernière, soit de six ans et 65,36 millions $.

Mais les dirigeants de l'Avalanche croient que le joueur autonome avec compensation devrait signer une entente plus longue. «Dans notre situation, nous voulons Mikko sous contrat à long terme, a déclaré le directeur général Joe Sakic. Plus de cinq ans. Nous voulons du long terme et nous espérons que c'est ce que nous obtiendrons.»

La saison dernière, Rantanen a été fumant, amassant 87 points, dont 31 buts, en 74 matchs. Il écoulait alors la dernière saison de son contrat «d'entrée» dans la Ligue nationale de hockey, qui lui a permis d'ajouter 1,63 million $ à son compte en banque en 2018-2019.

Pierre Lebrun estime que les deux parties se sont échangé des offres et des contre-offres depuis le début des négocations, mais que rien n'est encore réglé.