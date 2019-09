C’est inquiétant, c’est normal ou «just chill out»?

Le camp d’entraînement débute à peine, mais un constat demeure... alors que les jeunes luttent pour leur survie chez le Canadien, certains vétérans sont presque invisibles en matchs préparatoires.

C’est le cas de Jonathan Drouin qui a connu une autre rencontre difficile à Renous au Nouveau-Brunswick, alors que le CH affrontait les Panthers dans le cadre du concours Kraft Hockeyville.

Sans vouloir s’acharner sur le #92, Jean-Philippe Bertrand et Charles-Antoine Sinotte s’expliquaient mal ce manque d’effort à l’émission Les Partants, jeudi.

«Dans les situations de match, on dirait qu’il se cherche. Je ne suis même pas certain que c’est un manque d’effort, c’est peut-être même un manque de sens du jeu», croit Charles-Antoine.

«Je me suis promis de revenir en onde et de donner une chance au coureur, mais on lui reproche les mêmes choses que l’an dernier», avoue Jean-Philippe.

Que pensez-vous de la tenue de Jonathan Drouin et des vétérans depuis le début du camp d’entraînement?