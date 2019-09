L’agent de Thomas Chabot se dit honoré d’avoir négocié le contrat le plus lucratif de l’histoire pour un joueur québécois.

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa touchera en moyenne huit millions de dollars durant huit ans, du jamais vu pour un produit d’ici.

«C’est un honneur en tant qu’agent. Ce n’était pas mon objectif, mais c’est agréable et flatteur d’être dans cette situation. Notre priorité est de servir d’abord les besoins et les intérêts du joueur. Mais c’est certain que ce n’est pas mauvais pour la commission!», a indiqué Dominic Deblois, de la firme Will Sports Group, en entrevue à l’émission Les Partants, jeudi midi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Chabot deviendra le Québécois le mieux payé de la LNH à compter de 2020-2021, devant deux autres arrières, Kristopher Letang (7,25 M$) et Marc-Édouard Vlasic (7 M$), le gardien Marc-André Fleury (7 M$) et l’attaquant Patrice Bergeron (6,875 M$).

Avec cette prolongation de contrat, les partisans des «Sens» peuvent se rassurer : nul doute que Chabot veut demeurer à long terme à Ottawa.

«C’est un engagement important pour sa carrière qu’il a décidé de prendre. C’est un engagement réciproque puisqu’il y avait de l’intérêt des deux côtés, a soutenu Deblois.

«Les relations avec les Sénateurs sont bonnes et cordiales depuis le début du processus. Les discussions se sont déroulées de manière organique. Le contrat est bon pour les deux parties.»

Les Sénateurs ont certes connu une saison de misère en 2018-2019, terminant bons derniers au classement général en vertu d’une piètre fiche de 29-47-6 et une maigre récolte de 64 points, mais Chabot voit l’avenir avec optimisme, selon son représentant.

«C’est un marché de hockey intéressant. Il voulait poursuivre l’aventure. Thomas est confiant qu’il y aura du positif et il veut en faire partie. De plus, sa famille habite à seulement quatre heures de route d’Ottawa.»

«Un grand jour pour les Sénateurs»

Plus tôt dans la journée, le directeur général Pierre Dorion a affirmé que «c’est un grand jour pour notre concession».

«Nous sommes convaincus que Thomas aura un impact significatif chez les Sénateurs, peut-on aussi lire dans le communiqué émis par l’équipe. La formation deviendra très compétitive au cours des saisons à venir et nous sommes extrêmement ravis de voir que Thomas continuera à faire partie intégrante des succès futurs de l'équipe.»

Chabot a excellé la saison dernière, totalisant 14 buts et 41 mentions d’aide pour 55 points en 70 rencontres. Utilisé en moyenne 24 minutes 17 secondes par match, il a conservé un différentiel de -12.

Il a été un choix de premier tour, le 18e en tout, des Sénateurs en 2015.