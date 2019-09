Tessa Virtue et Scott Moir annoncent leur retraite

Après 22 ans de carrière, Tessa Virtue et Scott Moir vont se retirer officiellement du patinage artistique à la fin novembre.

Le duo canadien en a fait l’annonce dans une vidéo publiée sur Twitter, mardi soir.

Virtue et Moir donneront leurs dernières prestations au Québec les 14 et 15 novembre à la Place Bell et au Centre Vidéotron.

Leur tournée Rock the Rink s’amorcera le 5 octobre et prendra fin le 23 novembre à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Les deux patineurs ont remporté deux médailles d’or et une médaille d’argent aux Olympiques.

Virtue et Moir ont également été sacrés champions du monde à trois reprises en 2010, 2012 et 2017.