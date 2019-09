Mikko Rantanen et Patrik Laine réunis... en Suisse

Mikko Rantanen imite Patrik Laine.

En attendant de signer un nouveau contrat dans la Ligue nationale, l’attaquant finlandais de l’Avalanche du Colorado s’entraînera en Suisse avec la même équipe que son compatriote des Jets de Winnipeg Patrik Laine : le SC Berne.

C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur-chef de cette formation, Kari Jalonen, au média finlandais Iltalehti. Selon lui, Rantanen devrait rester dans l’entourage de l’équipe pendant au moins une semaine.

Plus tôt cet été, le joueur de 22 ans s’était entraîné en Norvège et en Finlande.

Rantanen a refusé une offre de l’Ak-Bars de Kazan pour jouer dans la Ligue continentale (KHL) puisqu’il souhaite demeurer dans la LNH.

La saison dernière, il récolté 31 buts et 56 mentions d’aide pour 87 points, établissant des sommets personnels.

Au cours des séries éliminatoires, le choix de premier tour – le 10e au total – de l’Avalanche en 2015 a amassé 14 points, dont six buts, en 12 rencontres.

«On n’est pas proche»

D’ailleurs, il semble que le voyage de Rantanen et de Laine en sol helvétique pourrait s’étirer, à en croire leur agent Mike Liut. Ce dernier a brièvement évoqué les négociations avec l’Avalanche et les Jets, et dans les deux cas, rien ne laisse penser à un dénouement favorable imminent.

«On n’est pas proche. C’est tout ce que je peux vous dire, a-t-il mentionné. Il n’y a pas d’événement non anticipé qui est survenu. Il y a des termes, des structures et des éléments A, B et autres à analyser. Puis, les équipes doivent composer avec le plafond salarial. Nous avons des convictions et les clubs en ont aussi. Ces problèmes se régleront quand les gens décideront de bouger.»

Liut comprend également l’insatisfaction et l’impatience de ses clients.

«Les joueurs se fâchent et deviennent frustrés. Ils veulent plus : en fait, tout le monde souhaite davantage», a-t-il notamment affirmé.