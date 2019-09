Les Nationals impuissants devant Adam Wainwright

Le lanceur Adam Wainwright n’a permis qu’un petit point en sept manches de travail pour ainsi mener les Cardinals à un gain de 5 à 1 contre les Nationals de Washington, mercredi à St. Louis.

Le grand droitier, qui a une fiche de 13-9 cette saison, a concédé huit coups sûrs pendant la rencontre et a retiré trois frappeurs sur des prises.

Du côté des visiteurs, Max Scherzer (10-7), qui connaît une autre bonne campagne, a accordé tous les points des Cards, en six manches et deux tiers. Il a cependant passé 11 joueurs dans la mitaine.

En l’emportant, les Cardinals se sont assurés de conserver une avance de deux matchs sur ses plus proches poursuivants dans la course au titre de la section Centrale de la Ligue nationale, les Cubs de Chicago et les Brewers de Milwaukee. Ces deux formations étaient en action plus tard en soirée.

Offensivement, Matt Wieters s’est illustré pour les vainqueurs en claquant un circuit de deux points en septième manche. Tommy Edman a aussi frappé la longue balle.