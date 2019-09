Kim Clavel n'a qu'un objectif en tête

Kim Clavel (9-0, 2 K.-O.) n'a qu'un seul objectif en tête et selon ses dires, elle devrait avoir la chance de l'atteindre assez rapidement.

«Je sais exactement ce que je veux, a souligné Clavel à TVA Sports, mercredi. Je veux devenir une championne du monde. D'ici un an, un an et demi, ça va être atteint.»

Une idée que corrobore son entraîneuse, Danielle Bouchard, qui affirme que l'opportunité pourrait se présenter pour la boxeuse d'ici deux ou trois combats.

Pour atteindre cet objectif, Clavel a dû faire des sacrifices. Depuis un mois, l’infirmière auxiliaire a pris une année sabbatique pour se consacrer uniquement à la boxe professionnelle.

«Mon diplôme, je vais l'avoir toute ma vie, a confié la boxeuse. Mais ma santé et la jeunesse, ce n'est pas éternel.»

Le prochain combat de la boxeuse de 29 ans aura lieu le 26 septembre au Casino de Montréal contre la Roumaine Xenia Jorneac (10-4, 3 K.-O.) Pour la première fois en dix combats chez les pros, Clavel fera face à une boxeuse gauchère.

