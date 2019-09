Un lanceur-étoile fait face à la justice

Le releveur des Pirates de Pittsburgh Felipe Vazquez a été appréhendé et accusé de possession de matériel pornographique ainsi que de sollicitation d’une mineure, mardi.

Placé en congé administratif par le baseball majeur à la suite de la diffusion de cette nouvelle, l’homme de 28 ans a été interpellé à Pittsburgh par les policiers des États de la Pennsylvanie et de la Floride. Les agents l’ont épinglé au terme d’une enquête amorcée le mois dernier, quand ils ont été informés d’une possible relation sexuelle impliquant une adolescente de 13 ans maintenant plus vieille de deux années.

Vazquez et la victime auraient poursuivi leur relation par le biais de messages textes et le 16 juillet, elle aurait reçu une vidéo montrant le lanceur des Pirates en train de commettre un acte à caractère sexuel. Celui-ci aurait aussi rédigé des mots laissant croire qu’il allait revoir son interlocutrice après la saison pour des relations sexuelles.

La mère de la victime aurait découvert la correspondance incluant des photos et la vidéo une semaine suivant la réception par l’adolescente, d’après un affidavit obtenu par le quotidien «USA Today». Le joueur de baseball a ensuite été avisé par la mère qu’il communiquait avec une personne d’âge mineure et l’investigation policière a commencé le 8 août.

Les Pirates et le bureau du commissaire ont dit suivre avec attention la suite du dossier. L’artilleur a été emprisonné et a vu certains de ses appareils électroniques saisis par les autorités. Il sera envoyé en Floride, puisque sa victime habite cet État.

Ayant été invité aux deux dernières parties des étoiles, Vazquez a conservé une fiche de 5-1 et une moyenne de points mérités de 1,65 cette saison, tout en réussissant 28 sauvetages. Il avait signé un contrat de quatre ans et de 22 millions $ avant la campagne 2018.