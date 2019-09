Paul Maurice répond aux propos de Patrik Laine

L’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, a été contraint de réagir aux propos de Patrik Laine en plein camp d’entraînement.

«Ici, au courant des deux dernières années, nous avons eu trois jeunes, très jeunes joueurs, a indiqué le pilote de 52 ans en faisant référence à Laine, Kyle Connor et Nikolaj Ehlers. [...] Cela signifie que deux d’entre eux seront dans cette unité [la première] et qu’un sera dans une autre.»

«Il y a neuf autres attaquants qui voudraient un peu jouer à gauche sur ce trio. Je comprends cela, tout le monde veut ça.»

«Je vais utiliser ma métaphore du permis de conduire. Personne n’obtient les clés d’un véhicule à 14 ans», a-t-il ajouté.

De son côté, le capitaine de la formation manitobaine, Blake Wheeler a préféré spéculer que son coéquipier ne voulait pas dire exactement cela.

«Je suis persuadé qu’il y a une partie [de ce qu’il a dit] qui n’était pas exactement ce qu’il pensait et que cela prend maintenant de grosses proportions, a exprimé Wheeler. Je connais Patty et il ne tente pas d’avoir son nom dans les journaux. Ce n’est rien. Je vais me réveiller demain et il y aura de nouvelles manchettes.»