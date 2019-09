Les Canadiens de Montréal ont disputé leur première rencontre préparatoire, lundi soir, face aux Devils du New Jersey. Malgré une victoire de 4-2, certains joueurs du Bleu-Blanc-Rouge ont été en demi-teinte.

Du moins, c’est l’avis de Jean-Charles Lajoie en faisant référence à Jonathan Drouin et Max Domi.

«Ils n’ont pas dominé contrairement à d’autres jeunes vétérans dans la Ligue nationale, disputant leur premier match présaison hier, qui ont été tout feu tout flamme, comme Jack Eichel et P.K. Subban, a confié Lajoie lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports, mardi. [...] On ne peut pas dire que Domi et Drouin ont été dominants, même que le dire aurait été un blasphème.

«On leur a sauvé le derrière plus souvent qu’autrement et celui qui l’a fait c’est leur nouveau compagnon de trio Artturi Lehkonen. Drouin s’est rendu coupable d’un bête bâton élevé, qui est coutume dans son cas. Il a perdu des rondelles qui arrivaient "pile poil" sur sa palette. Il n’a pas patiné avec autorité, pas même avec grande élégance.»

Lajoie nuance puisque, tout de même, ce n’était que le premier match préparatoire de l’équipe lors de la saison 2019-2020.

«Domi a été moins pire dans l’ensemble, mais quand même un match ordinaire, a continué Lajoie. Ces deux gars-là doivent absolument en donner davantage.»

«À Domi de se prendre en main, de se responsabiliser. Il a eu une première saison éclatante avec les Canadiens. Il a atteint des sommets personnels, mais il ne doit pas laisser le doute entrer dans la "caboche" de son entraîneur, de l’état-major de l’équipe ou des partisans. Il doit être dominant dans ce camp d’entraînement.»

Drouin doit se prendre en main

Lajoie s'est montré un peu moins nuancé dans le cas de Drouin, qui a récolté une aide en 15 min 12 s sur la glace. Le Québécois de 24 ans revient d’une saison considérée, malgré une production de 18 buts et 35 aides en 81 rencontres, comme en deçà des attentes à Montréal. L’ailier de 24 ans entame en 2019-2020 sa troisième campagne dans l’uniforme du CH depuis son départ de Tampa Bay dans la transaction qui a envoyé le défenseur Mikhail Sergachev chez le Lightning.

«Cette transaction, pour l’instant, semble vouloir péter en plein visage de Marc Bergevin, a déploré Lajoie. On cherche encore un partenaire pour Shea Weber. On l’a, c’est Victor Mete. On préférerait en trouver un autre. Ce serait peut-être Mikhail Sergachev qui ferait ce travail-là.»

«Voir Drouin sortir aussi flat, ça me laisse sur mon appétit, tout ça après un été qu’on dit de grande réflexion. Cet échantillonnage qu’on a eu [contre les Devils], me fait me dire : "Cou’donc est-ce qu’on va se rembarquer là-dedans cette saison? "»