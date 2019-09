Cavan Biggio accomplit un exploit rare pour les Blue Jays

La recrue Cavan Biggio a frappé un carrousel dans une victoire de 8-5 des Blue Jays de Toronto sur les Orioles de Baltimore, mardi.

Le joueur du deuxième but est seulement le troisième joueur de l'histoire des Blue Jays à cogner un simple, un double, un triple et un circuit dans la même rencontre. Biggio succède ainsi à Kelly Gruber (1989) et Jeff Frye (2001).

Dans l'ordre chronologique, Biggio, membre d'un triumvirat de joueurs considérés comme le noyau du futur des Jays complété par Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette, a claqué un circuit de deux points en troisième manche, un simple en sixième, un double en huitième et un triple en neuvième. La marque était de 7-4 en faveur des Torontois au moment de sa frappe de trois coussins.

Son père, le célèbre Craig Biggio, avait réussi le même exploit le 8 avril 2002 lors d'une rencontre des Astros de Houston face aux Rockies du Colorado.

La longue balle sert les Jays

Randal Grichuk et Justin Smoak ont également participé à l’effort de l’équipe canadienne avec un circuit chacun. Dans le cas du second, il s’agissait de sa 21e longue balle en neuvième manche depuis 2017, ce qui le place au sommet du baseball majeur dans cette catégorie.

Chez les Orioles, Trey Mancini a produit quatre points, dont deux avec son 34e coup de circuit de la présente campagne.

Au monticule, Derek Law (1-2) a obtenu la victoire, tandis que Mychal Givens (2-6) a encaissé la défaite.

Les Jays et les Orioles ont rendez-vous, mercredi, pour le deuxième duel de trois affrontements.

Retour victorieux pour Luis Severino

À son premier match en 2019, le lanceur des Yankees de New York Luis Severino a connu quatre bonnes manches de boulot et a ainsi permis aux Bombardiers du Bronx de battre les Angels de Los Angeles 8 à 0.

L’artilleur de 25 ans avait été contrait de rater 151 premières parties des siens en raison d’une blessure à une épaule.

Lors de son passage sur la butte, Severino a donné deux coups sûrs et autant de buts sur balles. Il a également retiré quatre frappeurs adverses. C’est cependant le releveur Jonathan Loaisiga (2-1) qui a vu la victoire être ajoutée à sa fiche.

Offensivement, les Yankees ont inscrit l’ensemble de leurs points en deuxième et en quatrième manches.

Lors du deuxième engagement, Gio Urshela et Cameron Maybin ont produit les deux premiers points des leurs, avec respectivement un simple et un double.

Deux manches plus tard, DJ LaMahieu avec simple, Didi Gregorius avec un double et Gleyber Torres avec un circuit ont été les auteurs d’une productive manche de six points.

Les deux formations se retrouveront, mercredi, pour le deuxième affrontement d’une série de trois présenté au Yankee Stadium.