La chicane entre Travis Konecny et les Flyers est terminée

L'attaquant des Flyers de Philadelphie Travis Konecny, qui était joueur autonome avec compensation, a accepté un contrat de six ans, lundi.

L'entente est d'une valeur annuelle moyenne de 5,5, millions $.

Cette signature met un terme à des négociations plutôt ardues durant lesquelles l’organisation avait exprimé son insatisfaction.

«Nous sommes heureux de voir Travis avec un contrat pour les six prochaines campagnes. Il a progressé au cours de chacune de ses trois saisons et a constitué une partie importante de notre groupe de jeunes joueurs d’avant. Sa vitesse, ses habiletés et sa détermination cadrent bien avec la Ligue nationale d’aujourd’hui», a commenté le directeur général des Flyers, Chuck Fletcher, dans un communiqué.

Konecny, qui n’est donc plus joueur autonome avec compensation, a récolté 24 buts et 25 mentions d’aide pour 49 points en 82 rencontres lors du dernier calendrier régulier, affichant un différentiel de -4. Il a inscrit 124 points, dont 59 filets, en 233 matchs en carrière.

Quelques jours auparavant, son entraîneur-chef Alain Vigneault avait admis son désarroi quant à l’absence du patineur de 22 ans à l’ouverture du camp préparatoire.

«Je suis vraiment déçu qu'il ne soit pas là, a dit Vigneault aux médias. C'est le début d'une nouvelle ère, c'est un nouveau groupe. Je crois que c'était vraiment important que tout le monde soit là.»

