«P.K. Subban a pris Jack Hughes sous son aile»

Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'optimisme entourant les Devils, au New Jersey.

Et deux joueurs qui aident grandement cet engouement sont le défenseur P.K. Subban, acquis des Predators de Nashville par voie de transaction, et l'attaquant Jack Hughes, sélectionné au tout premier rang du dernier repêchage.

«Les partisans sont excités à l'idée d'avoir P.K. dans notre formation, a commenté l'entraîneur adjoint Alain Nasreddine, lundi, lors de l'émission JiC à TVA Sports.

«On avait vraiment besoin de renforts en défensive. On a donné des choix et des jeunes, mais on a gardé notre formation intacte et on a acquis un défenseur no 1.»

Nasreddine avait aussi de bons mots pour Hughes ainsi que pour la relation qui s'est installée entre lui et Subban.

«C'est un jeune joueur de hockey très spécial, a-t-il dit d'emblée. Tu le vois immédiatement quand il embarque sur la patinoire. C'est affolant de voir la vitesse avec laquelle il s'améliore.

«Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que P.K. l'a pris sous son aile dès le premier entraînement. Ils s'affrontent à un contre un dans tous les exercices. Les deux veulent jouer l'un contre l'autre. C'est le genre de caractère que l'on veut voir.»

