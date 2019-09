Messi reçoit le feu vert

Rétabli, le capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, a reçu lundi le feu vert médical pour rejouer et figure dans le groupe pour affronter Dortmund mardi en Ligue des champions, a annoncé le club catalan, qui a également convoqué l'épatant Ansu Fati (16 ans).

L'attaquant argentin, remis d'une blessure à un mollet, a été retenu dans le groupe de 22 joueurs convoqués pour ce choc de la 1re journée de C1 en Allemagne, au même titre que le gardien brésilien Neto, qui souffrait d'une fracture à un poignet.

Messi avait repris l'entraînement collectif dimanche, et il a à nouveau participé lundi à la séance avec ses équipiers.

Ce retour du quintuple Ballon d'Or est une excellente nouvelle pour le club catalan, même si l'entraîneur blaugrana Ernesto Valverde avait jugé vendredi «difficile» que le petit attaquant puisse être totalement opérationnel dès mardi contre le Borussia Dortmund.

Habitué à ne prendre aucun risque avec la santé de sa star, Valverde pourrait choisir de laisser Messi sur le banc au coup d'envoi, au profit d'une attaque composée de l'Uruguayen Luis Suarez et du Français Antoine Griezmann.

L'autre point saillant de la liste de joueurs convoqués par l'entraîneur barcelonais, c'est la présence du tout jeune Ansu Fati, révélation de ce début de saison à Barcelone et auteur de 2 buts et une passe décisive en trois matches avec l'équipe première.

S'il faisait ses débuts mardi en Ligue des champions, l'attaquant originaire de Guinée-Bissau deviendrait le joueur le plus jeune aligné en Coupe d'Europe dans l'histoire du Barça. Et s'il marquait, il pourrait devenir ce mardi à 16 ans et 322 jours le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions moderne (depuis 1992).

Le FC Barcelone, qui reste sur deux éliminations renversantes en quarts puis en demi-finales, débute mardi sa campagne de C1 avec l'objectif d'aller chercher un sixième titre de champion d'Europe, cinq ans après son dernier sacre en 2015.