L’attaque des Padres au point mort

Les frappeurs des Padres de San Diego n’ont réussi que deux coups sûrs et les Brewers de Milwaukee l’ont emporté au compte de 5 à 1, lundi soir, au Miller Park.

Le lanceur Zach Davies (10-7) a obtenu le gain, lui qui a œuvré pendant cinq manches, donnant l’ensemble des frappes en lieu sûr de ses adversaires, deux buts sur balles et retirant quatre frappeurs sur des prises. Les releveurs Freddy Peralta, Alex Claudio et Jay Jackson ont poursuivi le travail de leur partant. Le dernier de cette liste a d’ailleurs été dominant, passant dans la mitaine les trois représentants des Padres qui se sont présentés devant lui en neuvième manche.

Offensivement, les Brewers ont été menés par Cory Spangenberg. Le joueur de deuxième coussin a produit trois points, grâce à un simple et un triple. Travis Shaw a été l’unique athlète à être en mesure d’expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain.

C’est Eric Hosmer qui a inscrit l’unique point des visiteurs et l’artilleur Garrett Richards (0-1) a encaissé le revers.

Les Twins toujours aussi dominants

Les Twins du Minnesota ont porté leur avance à cinq matchs en tête de la division centrale de la Ligue américaine en défaisant les White Sox de Chicago 5 à 3 au Target Field de Minneapolis.

Avec le même nombre de matchs disputés que leurs poursuivants, les Indians de Cleveland, les Twins s’approchent du titre de leur division. Le lanceur Jose Berrios (13-8) a connu une bonne performance en retirant huit frappeurs au bâton en sept manches et un tiers.

Son vis-à-vis, Reynaldo Lopez (9-14) a quant à lui accordé neuf coups sûrs en un peu plus de cinq manches et a enregistré la défaite des White Sox. Le releveur Taylor Rogers a obtenu son 27e sauvetage de la saison, après s’être amené en neuvième.

Offensivement, le meilleur des Twins a été le joueur de deuxième but Luis Arraez. Il s’est rendu sur les coussins à trois reprises et a produit deux points sur un simple en sixième manche. Eloy Jimenez et James McCann ont frappé la longue balle pour Chicago, sans toutefois pouvoir rattraper les Twins.