«Il a mis de la vie dans les gradins»

Après une rencontre préparatoire, Claude Julien a déjà une idée de ce que peuvent lui offrir ses jeunes joueurs.

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a commenté les performances de plusieurs de ses protégés, lundi, après la victoire de 4-2 contre les Devils du New Jersey.

Voici le point de presse de Claude Julien en 15 citations (voyez l'intégrale dans la vidéo, ci-dessus) :

1- «J’ai trouvé que Nick Suzuki a joué un bon match. C’est un joueur intelligent. On lui donne l’occasion de gagner de l’expérience et de se faire valoir.»

2- «Il est employé en désavantage et il a toujours joué en supériorité numérique. On voulait le voir en action, surtout qu’il est un centre droitier.

3- «Il a gagné des mises au jeu importantes, ce soir. J’ai trouvé qu’il a connu un bon match.»

4- «Nos deux gardiens ont été bons ce soir. (Cayden Primeau) a mis de la vie dans les gradins. Il a réalisé tout un arrêt. Sur le but qu’il a alloué, il y avait (un mauvais bond).

Crédit photo : PIerre-Paul Poulin / JdeM

5- «J’ai trouvé qu’il a connu un bon match. Il s’est bien débrouillé.»

6- «Cale Fleury a offert un bon match aussi. Il était probablement un de nos meilleurs défenseurs ce soir.»

7- «Suzuki a une année d’expérience de plus au camp. Il est plus fort. Il a un gabarit plus imposant. Il ne manque certainement pas de confiance avec la saison qu’il a connue (en Ontario). Il croit vraiment en ses moyens.»

8- «Pour être honnête, Artturi Lehkonen travaillé fort. Il a bien joué. Les deux autres, eux, étaient bien. Sans plus. Ce n’est qu’un match préparatoire et ça ne m’inquiète pas.»

9- «Si vous me demandez mon opinion (sur ce trio), je vais vous répondre qu’il a probablement été le meilleur.»

10- «Suzuki et Jake Evans ont été bons en infériorité. On a vu de belles choses de ce côté.»

Crédit photo : PIerre-Paul Poulin / JdeM

11- «Charles Hudon s’est entraîné fort cet été. Il est arrivé en bonne condition physique et ça se voit dans son coup de patin.»

12- «Il a eu des chances et, habituellement, il a un excellent lancer. S’il continue d’avoir des chances, on risque de voir des buts.»

13- «Il faut que Charles se trouve un poste pour être capable de jouer, surtout sur les trois premiers trios. C’est sûr qu’il doit être capable de faire bien les petites choses aussi.»

14- «Il a besoin d’être un peu plus complet et plus régulier. C’est la chance qu’on va lui donner.»

15- «D’ailleurs, c’est un gars qu’on veut bien évaluer avant de prendre une décision. On va le voir dans plusieurs matchs.»