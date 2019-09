Evan Bouchard doit voler un poste

Le calendrier préparatoire sera déterminant pour Evan Bouchard, l'un des plus meilleurs espoirs des Oilers d’Edmonton qui voudra se tailler une place avec le grand club dès sa sortie des rangs juniors.

«On doit arriver et prendre le travail de quelqu’un. [...] C’est ça, la motivation, parce que les joueurs établis ne se laisseront pas faire. Il faut avoir ça en tête continuellement», a-t-il déclaré au réseau TSN, lundi.

Après un court séjour de sept rencontres avec les Oilers en 2018-2019, le défenseur ontarien de 19 ans, 10e choix au total des Oilers à l’encan de 2018, a pu terminer son stage junior avec les Knights de London.

«Tous les joueurs ont leurs forces. Bouchard est un très bon défenseur offensif et un poison avec la rondelle, croit l’entraîneur-chef des Oilers, Dave Tippett. Son inexpérience et sa capacité à repousser les attaquants adverses restent ses faiblesses. Il sait qu’il doit s’imposer comme un joueur de la Ligue nationale de hockey [LNH] et il aura l’opportunité de faire ses preuves.»

Bouchard sera probablement en compétition pour une place au sein de la troisième paire de défenseurs des Oilers ou un poste de septième ou huitième arrière. Edmonton compte également sur un autre défenseur prometteur en Philip Broberg, repêché cette année au huitième rang. Celui-ci continuera son apprentissage dans la ligue élite suédoise.

L’importance du camp

«Je crois que c’est important de bien faire en matchs préparatoires, a soutenu Bouchard. La seule chose qu’on peut contrôler, c’est notre effort sur la glace et la façon qu’on s’entraîne chaque jour. Je dois forcer la direction à me garder.»

Sam Gagner a une bonne idée de la situation de son jeune coéquipier, puisqu’il a également fait le saut des Knights à la LNH, après une impressionnante récolte de 118 points en 53 rencontres.

«Je connais Evan depuis longtemps. Il vient de l’endroit où je suis né [Oakville, en Ontario], a mentionné Gagner. Il est l'un de ces gars sachant comment jouer au hockey. Il sait se démarquer et lorsqu’il en a la chance, il tire vers le filet. J’ai hâte de voir comment il se débrouillera en situation de match.»

Gagner effectue un retour avec les Oilers, l’organisation qui l’a repêché sixième au total en 2007. Il avait été acquis des Canucks de Vancouver l’an dernier, à la mi-saison. La prochaine campagne sera sa 12e dans la LNH et sa neuvième avec l'équipe albertaine.