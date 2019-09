«Et si je vous suggérais 27 départs pour Cayden Primeau?»

On parle souvent de l’importance du développement des jeunes attaquants et défenseurs, mais qu’en est-il des gardiens de but?

À cette position, les Canadiens de Montréal ont un beau projet entre les mains, dans leur pépinière : Cayden Primeau. Le produit de l’Université Northeastern est considéré comme l’un des meilleurs espoirs chez les portiers d’avenir de la LNH et certains aimeraient qu’il occupe un rôle important à sa première année dans les rangs professionnels.

C’est le cas de l’animateur Jean-Charles Lajoie.

«La progression de Primeau, elle est bonne et elle est belle, a-t-il rappelé à l'émission «JiC», lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«Et là on ne s’entendra pas parce que plusieurs avancent, dans les discussions que j’ai eues aujourd’hui, qu’il est impératif que Primeau soit numéro 1 avec le Rocket de Laval, cette saison.»

Pour Lajoie, le gardien originaire du New Jersey doit être impliqué dans les activités du grand club.

«Et si je vous suggérais que 27 départs et un apprentissage accéléré à côtoyer le grand et l’unique Carey Price pendant toute la saison à Montréal seraient bénéfiques pour sa progression? À moyen et long termes.»

Quant à Keith Kinkaid, à qui le Tricolore a accordé un contrat d’une saison pendant l’été, le coloré animateur a exprimé des réserves.

«Je vous dis ceci. Je suis conforté dans ma position d’exclure le Canadien des séries à partir de plusieurs principes, notamment Keith Kinkaid comme adjoint de Price.

«À tous ceux qui pensent qu’on s’est amélioré parce qu’on a Kinkaid à la place d’Antti Niemi [...], ne vous attendez pas à des miracles de ce côté. On n’a aucune garantie que Kinkaid va faire la job.»

«On va devoir surtaxer Price alors que Primeau ne cesse d’impressionner chaque fois qu’il revêtit l’équipement et qu’il met le pied sur la glace.»

Lajoie se réjouit du fait que le jeune gardien ait été désigné pour participer au match préparatoire contre les Devils, lundi.

Écoutez les commentaires et analyses de Jean-Charles Lajoie sur Cayden Primeau dans l’extrait vidéo, ci-dessus.