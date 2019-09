Randal Grichuk fait la différence pour les Jays

Le voltigeur Randal Grichuk a cogné deux longues balles pour permettre aux Blue Jays de Toronto de l’emporter 6 à 4 face aux puissants Yankees de New York, dimanche, au Rogers Centre.

Grichuk a tout d’abord frappé un circuit en solo en troisième manche, avant de s’imposer à nouveau en cinquième, cette fois avec une claque bonne pour trois points. Cavan Biggio et Bo Bichette sont venus marquer sur la séquence.

Pourtant, le match avait mal commencé pour les Jays. Le partant Wilmer Font a accordé un circuit à Aaron Judge en première manche et n’est pas revenu pour la deuxième, laissant sa place à T.J. Zeuch (1-0). Ce dernier a finalement tenu le fort pendant cinq manches et un tiers. Il a accordé cinq coups sûrs et deux points mérités, tout en retirant cinq frappeurs au bâton. Le lanceur de 6 pi et 7 po a ainsi obtenu la première victoire de sa carrière dans le baseball majeur.

Toronto a eu chaud, concédant un point en septième manche sur une erreur du joueur de troisième but Richard Urena. Le releveur Ken Giles a cependant fermé les livres en neuvième pour effectuer son 20e sauvetage de l'année.

DJ LeMahieu et Didi Gregorius ont chacun produit un point dans une cause perdante. Nestor Cortes fils (0-1) a quant à lui encaissé la première défaite de sa carrière. L’artilleur de 24 ans des Yankees a lancé une manche et un tiers, allouant trois points et trois coups sûrs.

Malgré leur défaite, les Yankees (98-53) possèdent toujours le meilleur dossier des ligues majeures cette saison. Les Blue Jays (59-91) occupent le quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine, ayant obtenu quatre victoires lors des six dernières rencontres. Ils visiteront les Orioles de Baltimore de mardi à jeudi.