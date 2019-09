Mississauga est Bianca!

Gagnante des Internationaux des États-Unis plus tôt ce mois-ci, la Canadienne Bianca Andreescu fera l’objet d’une grande fête dans sa ville natale de Mississauga, en Ontario, dimanche.

À cette occasion, l’athlète de 19 ans recevra les clés de la ville des mains de la mairesse Bonnie Crombie. De plus, les autorités municipales dévoileront le nom d’une rue – Andreescu Way – en l’honneur de celle ayant aussi remporté la Coupe Rogers de Toronto et le tournoi d’Indian Wells cette année.

Par ailleurs, l’activité figure à l’agenda du premier ministre sortant Justin Trudeau qui poursuit sa campagne électorale.

La mairesse a mentionné vendredi au quotidien «Toronto Sun» que son administration se préparait à accueillir environ 30 000 personnes.