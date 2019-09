Les Penguins n’ont pas fini de gagner selon Crosby

Sidney Crosby refuse de croire que la fenêtre d’opportunité des Penguins de Pittsburgh se refermera bientôt et qu’une conquête prochaine de la coupe Stanley est pour eux improbable.

«Je ne crois pas qu’on puisse prédire ça, a mentionné le capitaine des Penguins au site NHL.com. De la façon qu’on s’entraîne, je crois qu’il y aura toujours des attentes envers nous.»

Avec 14 saisons sous la cravate, Crosby a remporté trois coupes Stanley depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey (LNH), soit en 2009, en 2016 et en 2017. La saison dernière, le joueur de centre a obtenu 100 points pour la sixième fois de sa carrière et ne présente aucun signe de ralentissement.

Deux à quatre ans

Si Crosby croit que les Penguins peuvent compétitionner chaque année, ses coéquipiers en sont moins certains. Evgeni Malkin avait déclaré à l’ouverture du camp d’entraînement que l’équipe avait encore deux à quatre ans avant de voir la fenêtre se refermer. Même son de cloche du côté de Patric Hornqvist, qui donne trois ou quatre ans aux Pens.

«Personnellement, je ne me sens pas plus motivé à me dépasser en sachant que nous avons une fenêtre de quatre saisons, a déclaré Crosby. C’est un défi chaque année. C’est sur quoi on doit mettre l’accent.»

«Nous ne parlions probablement pas d’un championnat en décembre 2016, mais nous avons trouvé un moyen de gagner, non? Je crois qu’il faut approcher les années une à la fois. On se prépare pour être à notre meilleur. En tant qu’équipe, on veut gagner chaque année, peu importe l’âge que l’on a», croit l’attaquant de 32 ans.

Les Penguins entreprendront la saison 2019-2020 avec un effectif légèrement revampé. Ils ont envoyé le prolifique attaquant Phil Kessel aux Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk, qui sera en quête de rédemption. Dominik Kahun et Brandon Tanev sont aussi au nombre des ajouts effectués par l’équipe de la Pennsylvanie.

«L’énergie des gars en recherche d’opportunités est assez haute lorsqu’ils profitent d’un nouveau départ avec une autre équipe, soutient Crosby. Ils apportent toujours de l’énergie. Que ce soit des jeunes ou un gars d’une autre équipe, tout le monde viendra mettre son grain de sel.»