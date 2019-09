Déception et gêne

«C’est décevant, un peu gênant.» Evan Bush n’avait pas d’autres mots pour expliquer la défaite de l’Impact contre le FC Cincinnati, pire équipe de la MLS, samedi soir..

«C’est difficile quand tu donnes un but après seulement une vingtaine de secondes, a ajouté le gardien. On parle de la pire défense de la ligue. On leur donne un coussin d’un but pour leur permettre de jouer comme ils l’entendent.»

Samuel Piette assure que malgré le résultat, tout le monde s’est investi dans cette partie.

«Ce n’est pas un manque d’effort, on a eu la balle tout le match, on était dans leur zone, mais ça ne voulait pas rentrer. On n’est pas capables d’acheter un but.»

«Il y a beaucoup de joueurs qui sont en déficit de confiance et qui jouent avec un poids supplémentaire sur les épaules», a ajouté Bush.

Oublier

Cette défaite vient sérieusement entamer les espoirs de l’équipe de revenir dans le portrait des séries.

«On se devait de gagner ce match pour garder espoir de faire les séries. Mathématiquement, ce n’est pas impossible, mais c’est très difficile», a reconnu Piette.

Et à travers tout ça, cette équipe doit se ressaisir pour le match aller de la finale du Championnat canadien contre Toronto, mercredi.

«C’est difficile de le concevoir, mais nous devons être concentrés pour mercredi parce que c’est une finale et on n’a pas souvent l’occasion d’en jouer une», a noté Bush.

Fanni laissé de côté

Même si Rod Fanni se disait prêt physiquement plus tôt cette semaine, Wilmer Cabrera a décidé de l’écarter non pas de sa formation partante, mais de la formation tout court.

Peut-être que l’entraîneur jugeait que le vétéran était un peu juste sur le plan de la préparation, mais qu’avait-il à perdre à l’inclure dans sa formation de 18 joueurs ?

Il faut savoir que Fanni n’est pas admissible pour disputer la finale du Championnat canadien, dont le premier match contre le Toronto FC sera présenté mercredi au stade Saputo.

Pourquoi avoir fait signer un contrat en catastrophe à Fanni le 26 août si c’est pour le laisser sur la touche avec quatre matchs à jouer ?