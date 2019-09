Abraham Toro s’illustre à Kansas City

Le Québécois Abraham Toro a produit trois points dans la victoire de 12 à 3 des Astros de Houston, dimanche, face aux Royals à Kansas City.

Toro a tout d’abord obtenu un simple qui a poussé Josh Reddick à la plaque en seconde manche. Il a ensuite cogné un double lors de la manche suivante, pour deux points cette fois.

Reddick a aussi disputé un solide match. Il a atteint les buts à chacune de ses cinq présences au bâton et a également produit trois points pour les Astros. Reddick, Yuli Gurriel et Kyle Tucker ont frappé la longue balle pour Houston.

C’est Wade Miley (14-5) qui a obtenu la victoire. Il a alloué sept coups sûrs et retiré quatre hommes au bâton en six manches. Jake Junis (9-14) a aussi accordé sept coups sûrs, mais en deux manches et deux tiers. Il a enregistré la défaite des Royals.

Un 47e circuit pour Eugenio Suarez

Eugenio Suarez a claqué sa 47e longue balle de la saison pour rejoindre Pete Alonso en tête de la course aux circuits dans une victoire de 3 à 1 des Reds de Cincinnati sur les Diamondbacks de l’Arizona.

Suarez a cogné deux circuits lors de cette rencontre, ses 46e et 47e, ce qui lui a permis d’égaler la marque d’Andres Galaragga pour le plus grand nombre de circuits en une saison par un joueur natif du Venezuela.

Josh VanMeter a aussi frappé la longue balle pour les Reds. Le lanceur Trevor Bauer (11-12) a obtenu la victoire. Il a joué huit manches, accordé seulement un point mérité et retiré neuf hommes au bâton. Raisel Iglesias a enregistré son 31e sauvetage de l’année, ce qui le place au septième rang des majeures à ce chapitre.

Albert Pujols se charge des Rays

En plein cœur de la lutte pour la place de meilleur deuxième dans la Ligue américaine, les Rays de Tampa Bay ont essuyé un revers de 6 à 4 face aux Angels, à Los Angeles.

Albert Pujols a réglé le cas de visiteurs en produisant quatre points, dont trois à l’aide de son 23e circuit de la saison.

Austin Meadows a permis aux visiteurs de réduire l’écart en huitième manche en étirant les bras alors que Kevin Kiermaier et Brendan McKay étaient sur les sentiers. Les Rays n’ont toutefois pas été en mesure de compléter leur remontée.

Le releveur Noé Ramirez (5-3) a empoché la victoire tandis que Hansel Robles a assuré son 21e sauvetage de la saison.