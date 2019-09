LNH : les matchs hors-concours à surveiller

Même si certains amateurs de hockey les boudent et préfèrent amorcer leur saison de visionnement de matchs au début du calendrier régulier, les parties préparatoires de la Ligue nationale (LNH) offrent leur lot d’intrigues et d’action, tout en permettant au public de connaître davantage les futures vedettes du circuit Bettman.

D’ailleurs, les rencontres hors-concours s’entament ce week-end et plusieurs seront à surveiller. Voici une présentation de celles-ci :

- Coyotes de l’Arizona c. Golden Knights de Vegas, dimanche 15 septembre

Le privilège d’ouvrir le calendrier présaison reviendra à ces deux formations. Les amateurs présents au T-Mobile Arena pourraient voir à l’œuvre l’attaquant Phil Kessel, la principale acquisition des Coyotes de l’été. Chez les Knights, Max Pacioretty et Mark Stone pourraient bien revêtir l’uniforme.

- Blues de St. Louis c. Stars de Dallas, lundi 16 septembre

Champions en titre, les Blues renoueront avec l’action en visitant les Stars, qu’ils ont défaits au deuxième tour des dernières séries. Les récipiendaires de la coupe Stanley seront attendus de pied ferme au Texas, certains de leurs rivaux ayant bien en mémoire une douloureuse élimination en deuxième prolongation du septième match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest.

- Devils du New Jersey c. Canadien de Montréal, lundi 16 septembre

Il s’agira de la première de sept confrontations préparatoires pour le Tricolore, qui jouera quatre fois au Centre Bell au cours de la phase présaison. L’affrontement suivra le traditionnel duel intra-équipe prévu la veille. Dans le camp des visiteurs, la présence potentielle de Jack Hughes et de P.K. Subban, deux figures désormais bien en vue de l’équipe, pourrait attirer quelques partisans. En revanche, les Devils auront une rencontre à domicile le même soir face aux Bruins de Boston. Seront-ils tentés de garder leurs éléments-clés à la maison?

- Panthers de la Floride c. Canadien de Montréal, mercredi 18 septembre

Deux jours plus tard, la troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien se rendra au domicile du Titan d’Acadie-Bathurst, le Centre K.C. Irving, afin d’y disputer le match Kraft Hockeyville contre les Panthers de la Floride. La ville de Renous, voisine de Bathurst, a remporté la version canadienne du concours annuel de la LNH. Avis aux intéressés : la chaîne TVA Sports diffusera la partie. Après celle-ci, les deux rivaux de la section Atlantique se retrouveront au Centre Bell le lendemain.

- Rangers de New York c. Devils du New Jersey, vendredi 20 septembre

La rivalité Rangers-Devils demeure l’une des plus intenses et elle passera à un autre niveau avec l’arrivée de Hughes et de Kaapo Kakko, les deux premiers choix au plus récent repêchage, dans la LNH cette saison. Même s’il ne sera pas officiel, ce match pourrait constituer le prologue d’une longue série de batailles féroces entre ces deux espoirs.

- Blues de St. Louis c. Red Wings de Detroit, jeudi 26 septembre

C’est la ville de Calumet, au Michigan, qui a remporté la version américaine du concours Hockeyville. Conséquemment, les habitants de cette municipalité auront l’occasion d’encourager l’équipe la plus proche géographiquement d’eux, les Red Wings. En plus, les visiteurs seront les champions de la coupe Stanley.

- Sénateurs d’Ottawa c. Canadien de Montréal, samedi 28 septembre

Le Tricolore aura une dernière répétition avant le grand départ quand il accueillera les Sénateurs. Les amateurs souhaitant avoir une bonne idée de la formation finale du Canadien ont tout intérêt à regarder cette rencontre. Habituellement, le dernier duel préparatoire – surtout s’il a lieu à domicile – représente un bon indicatif des intentions de l’entraîneur-chef.

- Sharks de San Jose c. Golden Knights de Vegas, dimanche 29 septembre

Les Knights se rappellent des circonstances entourant leur élimination au premier tour le printemps passé. Ils tenteront de livrer un message à leurs tombeurs de 2018-2019; les Sharks avaient effacé un retard de trois buts à la suite d’une punition controversée imposée à Cody Eakin dans le septième match de la série pour éventuellement gagner en prolongation.

- Blackhawks de Chicago c. Eisbären de Berlin, dimanche 29 septembre

La LNH est de retour en Europe cet automne et propose deux rencontres préparatoires, sans compter des matchs du calendrier régulier qui se dérouleront en Suède et en République tchèque plus tard. En Allemagne, les Hawks se mesureront aux Eisbären, alias les Ours polaires. Ceux-ci ont embauché en juillet Maxim Lapierre, un visage connu des Québécois.

- Flyers de Philadelphie c. HC Lausanne, lundi 30 septembre

Avec leur entraîneur-chef Alain Vigneault et l’adjoint Michel Therrien, les Flyers seront l’autre équipe à se diriger sur le Vieux-Continent où ils vont clore le calendrier hors-concours. En Suisse, ils se frotteront au HC Lausanne, une formation ayant l’ancien du Canadien Cristobal Huet comme instructeur des gardiens.