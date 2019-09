Liverpool ne sait plus perdre

Liverpool mène toujours un train d'enfer en tête de la Premier League avec sa 5e victoire en autant de journées contre Newcastle (3-1), samedi, mais derrière Manchester United, Tottenham et Chelsea, qui ont tous gagné, essaient de s'accrocher.

Liverpool prend ses aises

À quelques jours de son entrée en lice en Ligue des champions, mardi à Naples, Liverpool, qui ouvrait le bal, s'est mis à l'abri grâce au duo Sadio Mané/Roberto Firmino.

Malgré un début de match mollasson, avec une défense aux abonnés absents dont Newcastle a profité pour ouvrir le score d'une frappe puissante de Jetro Willems (0-1, 7e), les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné un 14e succès consécutif en championnat.

«Nous n'avons pas démarré le match comme on l'espérait», a admis le défenseur Andy Robertson, mais le but des Magpies «nous a réveillés et après je pense que nous avons accéléré et nous étions trop bons pour eux».

Laissé au repos, tout comme Mohamed Salah, pendant la trêve internationale, Mané a égalisé d'une jolie frappe enroulée (1-1, 28e) mais c'est surtout l'entrée de Roberto Firmino, ménagé au coup d'envoi qui a fait basculer le match, puisqu'il a délivré deux passes décisives à Mané (2-1, 40e) et Salah (3-1, 72e).

Le réveil de Tottenham

À la peine depuis le début de la saison, les Spurs ont bien redressé la tête en étrillant Crystal Palace (4-0), surprise du début de saison avec sa 4e place avant cette journée.

Mamadou Sakho et ses coéquipiers n'ont pas pesé bien lourd, Tottenham inscrivant 4 buts, dont deux par Son Heung-min, lors d'un premier acte dominé de la tête et des épaules.

Leur stratégie défensive de bloc bas et de densification de l'axe a même été presque suicidaire tant Serge Aurier à droite et Danny Rose à gauche se sont régalés, les centres de l'ancien parisien amenant deux buts.

Provisoirement 3e, Mauricio Pochettino et ses hommes partiront en Grèce l'esprit un peu plus tranquille pour affronter l'Olympiakos mercredi en C1 et avec un Tanguy Ndombele qui a repris la compétition en entrant à la 67e minute de jeu.

Manchester United: vite fait, bien fait

Il aura suffi d'un but - un penalty provoqué et transformé par Marcus Rashford dès la 9e minute - pour voir les Red Devils repointer le bout de leur nez dans le haut du classement, avec une 4e place provisoire.

Un succès (1-0) obtenu au terme d'un match assez équilibré face à Leicester, 3e avant cette journée, et qui est particulièrement précieux, compte tenu des absences nombreuses sur blessures, parmi lesquelles celle de Paul Pogba.

Un soulagement aussi pour des Mancuniens qui avaient raté leurs 3 premiers penalties cette saison.

Chelsea joue la carte des jeunes

Vainqueur 5 buts à 2 chez le mal classé Wolverhampton, Chelsea a peut-être enfin lancé sa saison.

Et les Blues le doivent beaucoup à leur classe biberon élevée localement puisque leurs 11 buts depuis le début de cet exercice ont été inscrits par des joueurs anglais de 21 ans ou moins.

Un état de fait qui s'explique en partie par l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA, mais aussi beaucoup par les choix de Frank Lampard qui a titularisé Tammy Abraham auteur d'un triplé et meilleur buteur de Premier League actuellement, plutôt qu'Olivier Giroud, Fikayo Tomori, auteur de l'ouverture du score, à la place de Kurt Zouma, rentré à la mi-temps, ou Mason Mount, qui a clos la marque.

Le point noir: ces 2 buts encore encaissés qui portent à 11 en 5 matches le passif de la défense des Londoniens.