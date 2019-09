Le NYCFC consolide son premier rang au classement

Le Roumain Alexandru Mitrita n’est pas le plus grand ni le plus gros, mais il réussit néanmoins à s’imposer avec le New York City FC, qui l’a emporté 2 à 1 contre les Earthquakes de San Jose, samedi, au Yankee Stadium.

Mitrita, 24 ans, a fait la différence en se faufilant à travers la défensive pour toucher la cible à la 43e minute. Il a ainsi inscrit son neuvième but de la saison. Keaton Parks a été l’autre buteur pour le NYCFC.

Chris Wondolowski avait pourtant donné les devants aux Earthquakes dans ce match avec un but dès la 20e minute.

Avec cette victoire, le New York City FC consolide son premier rang au classement de l’Association de l’Est de la Major League Soccer avec une fiche de 16-5-9 et ses 57 points.