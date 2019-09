Bo Bichette avait prédit son circuit

Ayant joué les héros avec un circuit en solo en fin de 12e manche vendredi soir à Toronto, l’espoir des Blue Jays Bo Bichette avait, semble-t-il, prédit sa longue balle.

«Ce "kid" deviendra une vedette, a commenté le gérant Charlie Montoyo, au terme de la victoire de 6 à 5 des Jays face aux Yankees de New York, cité sur le site web de l’équipe. Il est confiant. Avant sa présence au bâton, il a dit à un gars sur le banc : "s’ils gardent le gaucher au monticule et qu’il me lance une glissante, je vais l’envoyer loin".»

Bichette, 21 ans, a effectivement expédié l’offrande du releveur gaucher Tyler Lyons de l’autre côté de la clôture après avoir bondi sur la balle glissante.

Totalisant trois coups sûrs vendredi, Bichette a haussé sa moyenne au bâton à ,313. À ses 41 premiers matchs avec les Blue Jays, la recrue a réussi 17 doubles et 11 circuits.