Zewski veut amener un gros combat en Mauricie

Lentement mais sûrement, le boxeur Mikaël Zewski entend gravir les échelons pour réaliser son objectif ultime : disputer un combat de championnat du monde.

Le Trifluvien était de passage à l’émission «JiC», vendredi, en direct du festival western de Saint-Tite. Il a entre autres discuté de son retour dans le ring, qui est prévu le 23 novembre prochain au Centre Vidéotron de Québec.

Zewski ne connaît pas encore son adversaire dans ce gala organisé par le Groupe Yvon Michel (GYM), mais il espère affronter une bonne pointure pour améliorer son rang mondial, lui qui est notamment classé huitième dans la WBO.

«On cherche à monter un petit peu. À cette étape-ci, l’ascension va être graduelle. On va tomber septième, sixième... Je cherche un gros combat. Idéalement, j’aimerais l’amener ici en Mauricie dans un avenir rapproché. Sinon, ça pourrait être aux États-Unis», a mentionné l’athlète de 30 ans.

Le principal intéressé a une situation contractuelle un peu particulière, lui qui ne détient pas un contrat à long terme et fait affaire avec GYM d’un combat à l’autre. Zewski a cependant réitéré sa confiance envers le promoteur Yvon Michel.

«En étant un boxeur autonome, j’ai la liberté d’accepter des offres de contrat ailleurs, a-t-il expliqué. J’ai confiance en lui. Il va me trouver de gros combats. Et comme il m’a toujours dit, s’il y a des offres de l’externe, soit des États-Unis ou d’ailleurs, il va être avec moi là-dedans et il va m’appuyer.»

Voyez l’entretien complet avec Mikaël Zewski dans la vidéo ci-dessus.