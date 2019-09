Grosse absence chez les Jets

Les Jets de Winnipeg ont annoncé que le défenseur Dustin Byfuglien ne sera pas présent lors de la première journée de leur camp d’entraînement, vendredi.

L’arrière de 34 ans a reçu la permission des Jets de quitter l’équipe pour un certain moment et pour des raisons personnelles. La formation du Manitoba n’a pas donné davantage de détails et les dirigeants devraient rencontrer les médias un peu plus tard dans la journée.

À VOIR AUSSI | Une grande victoire pour Theodore

Avec l’absence de Byfuglien, il s’agit maintenant de quatre défenseurs réguliers de la campagne 2018-2019 qui ne seront pas du camp d’entraînement. En effet, Jacob Trouba a été échangé aux Rangers de New York, alors que Tylers Myers et Ben Chiarot ont signé de nouveaux contrats avec de nouvelles formations, respectivement les Canucks de Vancouver et le Canadien de Montréal.

De plus, les Jets n’ont toujours pas réglé les situations des joueurs autonomes avec compensation Patrik Laine et Kyle Connor. Évidemment, les deux jeunes hommes ne sont également pas du camp de l’équipe de Winnipeg.

Le premier match préparatoire des Jets sera contre les Oilers d’Edmonton, lundi soir.