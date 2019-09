Cette semaine dans l’univers de la WWE: «Clash of Champions», de bons matchs à prévoir

Publié aujourd'hui à 13h19

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Les cotes d’écoute de la WWE aux États-Unis sont en chute libre malgré les présences de « Stone Cold » Steve Austin et de l’Undertaker, certains scénarios me laissent perplexe (on pourrait parler de Kevin Owens toute la journée) et je ne sens pas un « buzz » entourant le prochain PPV Clash of Champions. Toutefois, force est d’admettre que l’événement spécial de dimanche pourrait être l’une des surprises de l’année.

Parlons tout d’abord des filles.

La semaine dernière, quelques minutes après que ma chronique fut publiée, dans laquelle je mentionnais qu’on était certainement pour nous présenter un match par équipe dans lequel Becky Lynch et Charlotte Flair affronteraient Bayley et Sasha Banks, la WWE annonçait que le match aurait justement lieu le lundi suivant au Madison Square Garden. Et sans surprise, ce fut le meilleur match à Raw lundi dernier.

Alors je m’attends à beaucoup des deux matchs en simple ce dimanche. Je crois que Lynch contre Banks a le potentiel d’être le meilleur des deux, mais si les Four Horsewomen de la WWE sont en forme, elles pourraient finir l’événement avec les deux meilleurs matchs de la soirée. Pour ce qui est du scénario, je pense qu’il est temps d’enlever le titre à Lynch, tandis que Bayley devrait conserver la sienne. Bayley et Banks seraient alors au sommet de la division féminine. Mais avec la venue de SmackDown à Fox et le souhait de séparer les deux alignements, si les deux meilleures amies sont championnes, on ne pourra les avoir sur la même émission. C’est un pensez-y bien.

Les quatre dans le même match à Mania?

Parce que j’ai appris en pensant à long terme, voir ces quatre lutteuses travailler ensemble me donne déjà des idées pour WrestleMania 36. Il s’agit d’un match qu’on n’a pas vu depuis longtemps, un match quadruple menace entre Bayley, Charlotte, Becky et Sasha. La seule fois qu’on a eu droit à ce match à la télévision c’est à NXT TakeOver : Rival en février 2015. Selon plusieurs, le match avait été le meilleur de la soirée et c’était sur une carte qui comprenait Finn Balor contre Neville ainsi que Kevin Owens contre Sami Zayn. WrestleMania 32 avait Flair c. Lynch c. Banks, WrestleMania 33 avait Bayley c. Flair c. Banks c. Nia Jax, WrestleMania 34 avait Flair c. Asuka et bien sûr, WrestleMania 35 avait Lynch c. Flair c. Rousey. Je crois que Tampa Bay serait bien servi avec les quatre amies, cinq ans plus tard, qui se retrouvent dans le même match sur la plus grosse plate-forme que la WWE puisse leur offrir. D’ici là, voyons ce qui les attend ce dimanche.

Quatre nouveaux champions à prévoir

Dans les autres combats, j’ai bien hâte de voir ce qu’on va faire avec Seth Rollins et Braun Strowman. La logique voudrait qu’un coûte la victoire et les titres par équipe à l’autre afin de créer une vraie animosité entre les deux et ensuite, Rollins conserve son titre, mais la WWE ne nous a pas toujours habitués à être logique. Kofi et Orton devraient être un bon match, mais on n’a pas le même momentum qu’avant SummerSlam. Parlant de bons combats, le match de championnat mi-lourd de 205 Live, malgré son faible intérêt, devrait toutefois être un des bons matchs de la soirée. Même en avant-gala, Drew Gulak, Humberto Carrillo et Lince Dorado sont capables d’être spectaculaires à souhait. AJ Styles et Cedric Alexander, si on leur donne la chance, pourraient voler le show. Avec les deux matchs de championnats féminins, il y a le potentiel d’avoir un solide show. Voyons voir maintenant si ce sera le cas.

Sans donner mes prédictions pour tous les matchs, je crois qu’à la conclusion de l’événement, nous allons avoir quatre nouveaux champions: Robert Roode et Dolph Ziggler (par équipe de Raw), Humberto Carrillo (205 Live), Revival (par équipe SmackDown) et Sasha Banks (féminin de Raw).

Kevin Owens à NXT?

Je déteste ce qu’on fait avec Kevin Owens en ce moment. Comment peut-il se faire congédier et ne pas faire un « stunner » à Shane McMahon avant de partir? Je n’ai aucune idée de ce qu’on veut faire avec lui, mais il a presque perdu tout ce qu’il avait gagné dans les semaines précédentes. Sur Twitter, Owens a écrit 14-24-20, qui sont en fait la série numérique des lettres N-X-T. Cela dit, je serais très surpris qu’il soit à NXT ce mercredi (ce sont les débuts de NXT sur le réseau USA Network), surtout que selon plusieurs, aucun lutteur de Raw ou de SmackDown ne feront partie de NXT, à tout le moins, pas au début. Ce serait pourtant un endroit idéal pour Owens qui pourrait au moins avoir de bons combats à défaut d’avoir des scénarios qui l’avantage. En ce moment, il n’a ni l’un ni l’autre. Il fait encore partie des plans de la WWE, il n’y a pas de doutes là-dessus, mais soyons honnête, il y a déjà eu de meilleurs plans que ceux qu’on voit présentement.

100e de Raw à TVA Sports

Le 18 octobre 2017 commençait pour Kevin Raphaël et moi une aventure que nous ne sommes pas près d’oublier. Cent épisodes plus tard, c’est toujours avec autant de plaisir que nous animons Raw toutes les semaines. Mercredi dernier, nous célébrions notre centième épisode et que souhaiter de mieux que d’avoir « Stone Cold » Steve Austin qui prend de la bière pour ouvrir et fermer l’émission!

Nous avons reçu une grosse dose d’amour d’un paquet de monde, que ce soient nos collègues à TVA Sports comme Dave Morissette, Michel Bergeron, Geneviève Tardif, Frédérique Guay et Fred Lord, de la WWE Kevin Owens, Matt Martel, Chase Parker et Raymond Rougeau, et même de la championne de boxe Marie-Ève Dicaire. Un énorme merci! On vous aime aussi!

Cela dit, Raw à TVA Sports c’est beaucoup plus que les lutteurs et nous deux. C’est un réalisateur, un caméraman, un gars de son, une maquilleuse, une coiffeuse, un coiffeur, un producteur et combien d’autres personnes, tous aussi utiles l’un que l’autre, qui nous permettent de bien paraître chaque semaine. On tient donc à vous remercier pour votre excellent travail. Sans vous, ce ne serait pas possible.

Et finalement, merci à vous à la maison qui nous écoutez en direct le mercredi soir à une heure impossible ou en reprise le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Il y a de plus en plus d’amateurs de lutte au Québec et je pense que d’avoir la WWE en français après 19 ans d’absence a permis d’aller chercher une nouvelle génération d’amateurs de lutte et nous en sommes bien contents. Alors à tous ceux et celles qui nous écoutent, on vous dit, du fond du cœur, un GROS MERCI!

Matchs de la semaine

Charlotte Flair et Becky Lynch c. Sasha Banks et Bayley Mark Andrews et Flash Morgan Webster c. Grizzled Young Veterans (James Drake et Zack Gibson) Rey Mysterio c. Gran Metalik

Vidéo de la semaine

Quel bon match de Lucha Libre!

Résultats rapides

New York, New York

Cedric Alexander a battu AJ Styles par disqualification

Becky Lynch et Charlotte Flair ont défait Bayley et Sasha Banks

Rey Mysterio a vaincu Gran Metalik

Baron Corbin a battu Samoa Joe et Ricochet dans un match triple menace pour avancer en finale du tournoi King of the Ring

Natalya a défait Lacey Evans

Seth Rollins, Braun Strowman, Cedric Alexander et les Vikings Raiders ont vaincu AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson, Dolph Ziggler et Robert Roode

Vidéo de la semaine

Si ça va mal pour KO, ça ne va pas mieux pour Sami

Résultats rapides

New York, New York

Le Miz a battu Andrade, acc. par Zelina Vega

Nikki Cross, acc. par Alexa Bliss a défait Mandy Rose, acc. par Sonya Deville

Heavy Machinery ont vaincu Johnny Silver et Alex Keaton

Bayley a battu Ember Moon

Chad Gable a défait Shane McMahon (qui replaçait Elias, blessé) pour avancer en finale du tournoi King of the Ring

Vidéo de la semaine

Le Lucha House Party livre toujours la marchandise

Résultats rapides

New York, New York

Kushida et Jack Gallagher ont battu Akira Tozawa et Brian Kendrick

Humerto Carrillo, Lince Dorado et Gran Metalik ont défait Drew Gulak, Tony Nese et Ariya Daivari

Vidéo de la semaine

Cette rivalité-là n’est pas terminée

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Damian Priest a battu Boa

Pete Dunne a défait Angel Garza

Cameron Grimes a vaincu Raul Mendoza

Shayna Baszler a battu Rhea Ripley par disqualification

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Cardiff, Pays de Galles

Imperium (Marcel Barthel et Fabian Aichner) ont battu Danny Jones et Harry Green

Jordan Devlin a défait Ashton Smith

Tegan Nox a vaincu Shax

Les champions par équipe NXT UK Mark Andrews et Flash Morgan Webster ont battu Grizzled Young Veterans (Zack Gibson et James Drake)

Carte confirmée pour Clash of Champions:

Carte confirmée pour Clash of Champions:

Le champion Universel Seth Rollins c. Braun Strowman

Le champion de la WWE Kofi Kingston c. Randy Orton

La championne féminine de Raw Becky Lynch c. Sasha Banks

La championne féminine de SmackDown Bayley c. Charlotte Flair

Les champions par équipe de Raw Seth Rollins et Braun Strowman c. Robert Roode et Dolph Ziggler

Les champions par équipe de SmackDown le New Day c. le Revival

Les championnes par équipe de la WWE Alexa Bliss et Nikki Cross c. Mandy Rose et Sonya Deville

Le champion Intercontinental Shinsuke Nakamura c. Le Miz

Le champion des États-Unis AJ Styles c. Cedric Alexander

Le champion mi-lourd de 205 Live Drew Gulak c. Humberto Carrillo c. Lince Dorado

Roman Reigns c. Erick Rowan

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

