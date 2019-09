Ça s'envenime entre les Flyers et Travis Konecny

Le camp d'entraînement des Flyers de Philadelphie a pris son envol sans l'attaquant Travis Konecny, vendredi.

Le joueur de 22 ans est toujours sans contrat et l'entraîneur-chef Alain Vigneault ainsi que le directeur général Chuck Fletcher n'apprécient vraiment pas la situation.

«Je suis vraiment déçu qu'il ne soit pas là, a dit Vigneault aux médias. C'est le début d'une nouvelle ère, c'est un nouveau groupe. Je crois que c'était vraiment important que tout le monde soit là.

«Par expérience, lorsqu'un gars manque du temps, que ce soit pour une blessure ou une situation comme celle-ci, c'est difficile de revenir à niveau, surtout avec un nouveau personnel d'entraîneurs et une nouvelle façon de faire les choses. C'est donc décevant, mais je vais travailler avec les joueurs qui sont ici et on va travailler très fort avec eux.»

Fletcher a pour sa part indiqué que le clan de Konecny voulait absolument une entente à long terme, ce qui complique les choses.

«On essaie de travailler en ce sens, mais c'est difficile puisqu'on a moins d'options, a-t-il indiqué. On aurait aimé regarder les possibilités pour un contrat de deux ou trois ans, mais ils sont catégoriques quant à la durée du contrat.

«On va tenter de trouver une solution pour régler tout ça. C'est juste que dans ce cas précis, on ne semble juste pas parler le même langage.»

En 82 matchs la saison dernière, Konecny a récolté 49 points, dont 24 buts. Il a également présenté un différentiel de -4.