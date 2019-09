«Ç’a été de la m****» - Drew Doughty

C’est officiel. Le défenseur des Kings de Los Angeles Drew Doughty en a plus qu’assez.

En effet, depuis leur dernière conquête de la coupe Stanley de l'équipe en 2014, la formation de la Californie a raté la grande danse du printemps à trois reprises (2015, 2017 et 2019) et n’a remporté qu’une seule rencontre éliminatoire (0-4 au 1er tour face aux Golden Knights en 2018 et 1-4 au 1er tour face aux Sharks en 2016).

En 2018-2019, les Kings ont terminé au 30e rang du classement général de la LNH, ne devançant que les pauvres Sénateurs d’Ottawa.

«Nous devons être une équipe gagnante cette année, a indiqué le défenseur, vendredi, tel que rapporté par le Los Ageles Times. Nous avons été embarrassés lors des quatre dernières saisons. Depuis que nous avons remporté la coupe Stanley, ç’a été de la m****.»

Doughty a connu, à l’instar de son équipe, une saison difficile en 2018-2019, amassant 45 points en 82 rencontres. Il en avait obtenu 60 en 2017-2018. La même situation a été vécue par son coéquipier Anze Koptiar (60 points en 2018-2019 contre 92 en 2017-2018).

Les Kings n’ont pas effectué de grands changements pendant la saison morte et devraient donner beaucoup de place aux jeunes espoirs de l’équipe. L’équipe a repêché au cinquième rang au total du dernier repêchage de la LNH, sélectionnant l’excellent attaquant américain Alex Turcotte. Ce dernier ne devrait toutefois pas évoluer dans la LNH cette saison puisqu’il portera l’uniforme des Badgers de l’Université du Wisconsin, en compagnie d’un certain Cole Caufield.