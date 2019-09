Jesperi Kotkaniemi plus lourd et plus solide?

L’attaquant des Canadiens de Montréal Jesperi Kotkaniemi aborde la prochaine saison, sa deuxième dans la Ligue nationale de hockey, avec plus de confiance, surtout qu’il a pris du poids durant l’été.

Le Finlandais de 19 ans a ajouté une dizaine de livres à sa charpente et il espère que cela rapportera sur la glace rapidement, souhaitant être plus solide dans les coins de patinoire.

Ayant manqué un peu de souffle durant les dernières semaines de la campagne 2018-2019, il a profité de sa longue pause estivale de cinq mois pour peaufiner sa préparation. Kotkaniemi, qui faisait osciller l’aiguille de la balance à 184 lb d’après les sites spécialisés de hockey, croit en lui et à son équipe.

«Je veux m’améliorer année après année et me renforcer, a-t-il mentionné jeudi, à l’ouverture du camp d’entraînement du Tricolore à Brossard. Par contre, je ne tente pas de me fixer trop d’objectifs et je veux juste offrir le maximum afin d’aider la formation à connaître du succès. L’an passé, nous étions corrects, mais on vise les séries.»

Par ailleurs, «KK» a dit regretter le départ de son bon ami Andrew Shaw, qui est retourné chez les Blackhawks de Chicago à la suite d’une transaction.

«C’est un gars qui amenait de l’énergie et il m’a beaucoup aidé. Heureusement, je suis resté en contact avec lui, entre autres grâce aux jeux vidéo en ligne», a-t-il badiné.